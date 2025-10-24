Türkiye'den gol yağmuru: A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda rahat kazandı!

Türkiye; UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'ya konuk oldu. A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda 4-0 galip geldi ve rövanş öncesi adeta fişi çekti.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1981765750499967157

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NDAN GÖRKEMLİ ZAFER

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada; milli takımın gollerini 4. ve 9. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti. Esasen ise ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde kalmak için ciddi bir avantaj yakaladı.

RÖVANŞ İZMİR'DE

Türkiye; 28 Ekim Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında, Kosova'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1981781305177067712