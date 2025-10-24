Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Spor
EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko parkeye çıktı. İki temsilcimizin Avrupa'daki derbisi, basketbolseverlere keyifli bir karşılaşma sundu ve sarı lacivertliler galip geldi.

EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!
, 'in 6. haftasında 'e konuk oldu. Son şampiyon, zorlu maçı 79-69 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

DERBİDE PERİYOT SKORLARI

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 19-26 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 15-14 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 11-21 Fenerbahçe Beko

EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

Salon: Turkcell Gelişim Merkezi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya).

Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer, Loyd 9, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Erkan Yılmaz.

Fenerbahçe Beko: Hall 12, Tarık Biberovic 8, Horton-Tucker 5, Jantunen, Birch 6, Melli 7, Wilbekin 12, Onuralp Bitim, Baldwin 10, Bacot 9, Colson 10.

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-44

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkanlar: 34.57 Ercan Osmani, 39.16 Smits (Anadolu Efes).

EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU OLURKEN FİNALDE KİMİ YENMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, EuroLeague'in geçen sezon finalinde Monaco'yu devirmiş ve kupayı ülkemize getirmişti.
