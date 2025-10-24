EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes'e konuk oldu. Son şampiyon, zorlu maçı 79-69 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 19-26 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 15-14 Fenerbahçe Beko
4. ÇEYREK: Anadolu Efes 11-21 Fenerbahçe Beko
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya).
Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer, Loyd 9, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Erkan Yılmaz.
Fenerbahçe Beko: Hall 12, Tarık Biberovic 8, Horton-Tucker 5, Jantunen, Birch 6, Melli 7, Wilbekin 12, Onuralp Bitim, Baldwin 10, Bacot 9, Colson 10.
1. Periyot: 24-18
Devre: 43-44
3. Periyot: 58-58
Beş faulle çıkanlar: 34.57 Ercan Osmani, 39.16 Smits (Anadolu Efes).