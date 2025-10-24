EuroLeague'de Türk derbisi oynandı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes'e konuk oldu. Son şampiyon, zorlu maçı 79-69 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

DERBİDE PERİYOT SKORLARI

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 19-26 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 15-14 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 11-21 Fenerbahçe Beko

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya).

Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer, Loyd 9, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Erkan Yılmaz.

Fenerbahçe Beko: Hall 12, Tarık Biberovic 8, Horton-Tucker 5, Jantunen, Birch 6, Melli 7, Wilbekin 12, Onuralp Bitim, Baldwin 10, Bacot 9, Colson 10.

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-44

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkanlar: 34.57 Ercan Osmani, 39.16 Smits (Anadolu Efes).