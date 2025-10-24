Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız isme transfer teklifi bekleniyor!

Fenerbahçe'de transfer yapılanması resmen başladı. Son dönemde tartışmaların odak noktasında olan Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli yönetimce gönderilecekler listesinin ilk sırasına yazıldı ve menajerlik süreci ilerletildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK: YOUSSEF EN-NESYRI'YE VEDA!

Fenerbahçe'de yeni yönetimden kritik kararlar çıkıyor! Halihazırdaki kadroda önemli değişiklikler tasarlayan Fenerbahçe yöneticileri, ilk olarak Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı ve yeni bir forvet transfer etmeyi hedefliyor. Ayrıca bu süreçteki en önemli detay olarak ise bonservis konusunu düşünen yönetim, Youssef En-Nesyri'den gelecek parayla Artem Dovbyk gibi isimlere yönelmeyi tasarlıyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER TEKLİFLERİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri için ara transfer döneminde gelecek ilgi mektuplarını beklemeye geçti. Esasen ise sarı lacivertliler, yıldız ismin vedası için menajerlik sürecini ilerletti ve temasların somutlaşmasını gözetmeye başladı.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla toplamda 68 maça çıktı ve 35 gol ile 8 asistlik skor katkısı sağladı.