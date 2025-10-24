Fenerbahçe'de yeni golcü netleşti: Devin Özek sürpriz transfer için devrede!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ikilisinden Artem Dovbyk kararı çıktı. Halihazırdaki golcü performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz hamle için resmi temasları gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE ARA TRANSFERDE YILDIZ GOLCÜ TAKVİYESİ

Fenerbahçe hücum hattının aksadığı ve Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun'un da beklentileri karşılayamadığı süreçte, Artem Dovbyk transferi için adeta geri sayıma geçildi! Esasen ise birkaç haftadır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Artem Dovbyk, Domenico Tedesco ve Devin Özek iş birliğiyle sarı lacivertlilerin ara transfer dönemindeki ilk hedefi olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'NİN KRİTİK TRANSFER HAMLESİ ARTEM DOVBYK VE GİDİŞATI

28 yaşındaki yetenekli forvet, Girona'nın olağanüstü sezonunda başroldeki isimlerden olmuş ve 30.5 milyon Euroluk bonservisle Roma'ya katılmıştı. Ardından ise kulübün inişli çıkışlı zamanlarına rağmen katkılar sağlamaya devam eden Artem Dovbyk, günümüz itibarıyla Serie A temsilcisinde ikinci planda kaldı ve forma süresi azaltıldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI

Roma ile yeni sezonda 9 maça çıkan ve 366 dakika süre bulan Artem Dovbyk, bu dönemde 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak da yıldız golcünün, İtalya ekibiyle 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.