20°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda özel performanslar gösteren Nesrin Baş, üçüncü kez zafere ulaştı. Milli sporcu, altın madalyayı bir kez daha ülkemize getirdi.

Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.10.2025
22:04
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
22:04

Nesrin Baş'tan üçüncü şampiyonluk geldi. U23 Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen başarılı sporcu, Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup etti ve 68 kiloda şampiyonluğunu ilan etti.

Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!

TUBA DEMİR'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Diğer tarafta kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve kazandı. Esasen ise milli sporcu, yine organizasyon boyunca çok özel performanslar sergilemişti. Ayrıca Tuba Demir, 2025 Avrupa Şampiyonu ünvanıyla bu turnuvaya katılmıştı.

Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!

NESRİN BAŞ'IN DÖRDÜNCÜ FİNALİYDİ

Altın madalyayı ülkemize getiren milli sporcu, U23 seviyesinde üst üste dördüncü kez Dünya Finali’ne çıkmıştı.

Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

NESRİN BAŞ KAÇINCI MADALYASINI KAZANDI?
Başarılı güreşçi, kariyerindeki 5. dünya madalyasını elde etti.
