Nesrin Baş'tan altın madalya: Dünya şampiyonluğu geldi!

Nesrin Baş'tan üçüncü şampiyonluk geldi. U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükselen başarılı sporcu, Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup etti ve 68 kiloda şampiyonluğunu ilan etti.
Diğer tarafta kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Esasen ise milli sporcu, yine organizasyon boyunca çok özel performanslar sergilemişti. Ayrıca Tuba Demir, 2025 Avrupa Şampiyonu ünvanıyla bu turnuvaya katılmıştı.
Altın madalyayı ülkemize getiren milli sporcu, U23 seviyesinde üst üste dördüncü kez Dünya Finali’ne çıkmıştı.