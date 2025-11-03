Anadolu Efes Manisa maç sonucu kaç kaç? 32 sayı farkla 6’da 6

Kategoriler
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, kendi evinde Glint Manisa Basket'i ağırladı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Anadolu Efes, 104-72 üstünlükle tamamladı.
Bu galibiyetle birlikte Anadolu Efes ligde 6’da 6 yaparak yenilmezliğini sürdürdü.
Manisa Basket ise sezonun 4. yenilgisini aldı.
Ligin önümüzdeki haftasında Anadolu Efes, ligin bir başka namağlup takımı Beşiktaş GAİN’e misafir olacak.
1. Periyot: 25-15
Devre: 55-34
3. Periyot: 89-51