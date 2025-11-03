Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok

Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayında merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,55 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 32,87, Yİ-ÜFE ise yüzde 27 oldu. Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı bir sonraki faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 21:35

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranları, ’nın para politikası adımlarına yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Kasım ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bulunmazken, bir sonraki faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın 2025 yılı toplantı takvimine göre, kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacak. Bu nedenle kasım ayında herhangi bir faiz kararı açıklanmayacak. TCMB’nin bir sonraki faiz kararı, 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok

Ekim ayında yapılan son toplantıda, Merkez Bankası politika faizinde indirime gitmişti. Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürme kararı aldı. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok

KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası’nın resmi takvimine göre, kasım ayında herhangi bir faiz kararı açıklanmayacak. Faiz kararlarının açıklandığı Para Politikası Kurulu toplantıları belirli aylarda yapılıyor ve kasım ayı bu takvime dahil değil. Bu kapsamda, bir sonraki faiz kararı 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacak toplantı sonrası kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok

Faiz oranlarında son düzenleme ekim ayında yapılmıştı. TCMB, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5’e indirmişti. Bu kararın ardından gecelik borçlanma ve borç verme oranları da sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 42,5 olarak güncellenmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Kasım ayında toplantı yok

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası kararlarını belirli aralıklarla gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantılarında alıyor. 2025 yılı faiz kararlarının açıklandığı toplantı tarihleri şu şekildeydi:

  • 23 Ocak 2025
  • 6 Mart 2025
  • 17 Nisan 2025
  • 19 Haziran 2025
  • 24 Temmuz 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025
