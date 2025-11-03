Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Recep Uçar nereli kaç yaşında? Konyaspor ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Haberin ardından Recep Uçar’ın kariyeri de araştırma konusu haline geldi.

Haber Merkezi
03.11.2025
03.11.2025
yönetimi, 'de iç sahada alınan arka arkaya yenilgilerin ardından ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bugün toplanan yönetim kurulu görüşmesinde Recep Uçar ile devam edilmeme kararı alındı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Samsunspor’a 3-1 mağlup olmuştu.

Yeşil-beyazlı takım, 14 puanla 8. sırada bulunuyor.

Konyaspor, 50 yaşındaki teknik çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 45 karşılaşmada 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti.

Recep Uçar, 31 Ekim 2024 tarihinde Ali Çamdalı ile yolların ayrılmasının ardından Konyaspor’da göreve başlamıştı.

22 Eylül 1975 İstanbul doğumlu olan Recep Uçar, 1989 yılında hayatına adım attı.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de toplamda 300’ün üzerinde profesyonel maça çıktı.

2008 yılında aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

Recep Uçar’ın futbol sonrası meslek yaşamında ise İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük, Ümraniyespor ve Kayserispor’da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

#Futbol
#süper lig
#konyaspor
#antrenör
#teknik adam
#Recep Uçar
#Sabah Haberleri
#Aktüel
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
