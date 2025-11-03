Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Ajax Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dördüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte Ajax Galatasaray maç detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 22:05

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Avrupa devlerinin mücadele ettiği organizasyonda , gruptaki dördüncü maçında Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü hafta maçlarının programı belli oldu. 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günleri oynanacak mücadelelerde sahne alacak takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray, dördüncü hafta kapsamında deplasmanda oynayacağı bu maçta, grup aşamasında puanını artırmak için mücadele edecek. UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre karşılaşma, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Avrupa genelinde büyük ilgiyle takip edilen bu mücadele, Türk futbolseverler için de heyecanla bekleniyor.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray’ın maçının oynanacağı gün programdaki maçlar şöyle:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

AJAX GALATASARAY MAÇI YARIN MI, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Ev sahibi Ajax, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da sahaya çıkacak.

UEFA resmi takvimine göre 4 Kasım Salı günü diğer grup karşılaşmaları yapılacak, Galatasaray’ın Ajax deplasmanı ise ertesi gün, yani 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Ajax arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi şifresiz ve canlı şekilde izleyebilecek.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Maçın yayın saati, Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı. UEFA tarafından belirlenen takvime göre Galatasaray’ın Ajax deplasmanı, 5 Kasım Çarşamba gecesi futbolseverlerle buluşacak.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

AJAX GALATASARAY HAKEMİ KİM, NERELİ?

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hakemi UEFA tarafından açıklandı. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise yine Fransa’dan Thomas Leonard görev alacak. Johan Cruijff Arena’da oynanacak bu mücadelede Fransız hakem ekibi görev yapacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#Galatasaray Kulübü
#Galatasaray Spor Kulübü
#Galatasaray Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.