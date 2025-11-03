Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Avrupa devlerinin mücadele ettiği organizasyonda Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü hafta maçlarının programı belli oldu. 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günleri oynanacak mücadelelerde sahne alacak takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Galatasaray, dördüncü hafta kapsamında deplasmanda oynayacağı bu maçta, grup aşamasında puanını artırmak için mücadele edecek. UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre karşılaşma, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Avrupa genelinde büyük ilgiyle takip edilen bu mücadele, Türk futbolseverler için de heyecanla bekleniyor.

Galatasaray’ın maçının oynanacağı gün programdaki maçlar şöyle:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

AJAX GALATASARAY MAÇI YARIN MI, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Ev sahibi Ajax, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da sahaya çıkacak.

UEFA resmi takvimine göre 4 Kasım Salı günü diğer grup karşılaşmaları yapılacak, Galatasaray’ın Ajax deplasmanı ise ertesi gün, yani 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Ajax arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi şifresiz ve canlı şekilde izleyebilecek.

Maçın yayın saati, Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı. UEFA tarafından belirlenen takvime göre Galatasaray’ın Ajax deplasmanı, 5 Kasım Çarşamba gecesi futbolseverlerle buluşacak.

AJAX GALATASARAY HAKEMİ KİM, NERELİ?

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hakemi UEFA tarafından açıklandı. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise yine Fransa’dan Thomas Leonard görev alacak. Johan Cruijff Arena’da oynanacak bu mücadelede Fransız hakem ekibi görev yapacak.