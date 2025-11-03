Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Süper ay ne zaman Türkiye’den izlenebilecek mi? 2019’dan bu yana en yakını

Süper Ay olarak bilinen ve Kunduz Dolunayı diye adlandırılan gökyüzü olayı için meraklılar tarih ve saat araştırmasına girişti. Gökyüzü tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği olay için nefesler kesildi.

Gökyüzü bu hafta olağanüstü bir görüntüye hazırlanıyor.

Kunduz Dolunayı olarak tanınan Süper Ay, 2019’dan bu yana Dünya’ya en yakın konumuna gelecek.

Ay bu kez yalnızca bir değil, aynı zamanda 2025’in en büyük ve en parlak gök olayı olacak.

SÜPER AY NE ZAMAN?

Kasım ayının ilk günleri, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir geceye sahne olacak.

5 Kasım Çarşamba gecesi, Kunduz Dolunayı aynı zamanda 2025’in en etkileyici ve ışıltılı dolunayı olacak.

Bu özel olayda Ay, Dünya’ya sadece 356 bin 980 kilometrelik bir uzaklığa kadar yaklaşacak.

SÜPER AY TÜRKİYE’DE SAAT KAÇTA?

Dolunay tam görünümüne Türkiye saatiyle 5 Kasım 16.20’de ulaşacak.

Ay, akşam vakitlerinde doğudan yükselirken en parlak hâlini gece boyunca sürdürecek.

Gökyüzü açık kaldığı sürece, şehir ışıklarından uzak bölgelerde çıplak gözle bile büyüleyici bir şekilde izlenebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Süper Ay neden bu kadar parlak görünüyor?
Çünkü Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında ışığı daha yoğun yansıtıyor ve dolunay fazında devasa görünüyor.
