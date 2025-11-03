Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçların ağır biçimde cezalandırılması için TBMM'ye yasa teklifinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 21:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlara indirim yapılmamasına dair kanun teklifinde bulundu.

Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif


MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlarda ceza indirimi uygulanmamasına ve bu suçların cezalarının ağırlaştırılmasına yönelik kanun teklifinde bulundu.

Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif

Kanun teklifinde son yıllarda kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen , ve cinayet olaylarındaki artışa değinen Baki Ersoy’un, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen öldürme, yaralama ve cinsel saldırı suçlarında iyi hal indirimi, haksız tahrik indirimi ve benzer şekilde hafifletici sebeplerin kaldırılmasına yönelik sunduğu kanun teklifinde bu suçları işleyen suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve bu suçlulara erteleme, para cezasına çevirme veya denetimli serbestlik uygulanılmama gerektiğinin altı çizildi.

Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif
Kadınlara ve çocuklara dokunana ağır ceza! MHP'den yeni teklif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi
MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı! Devlet Bahçeli'ye sunulacak
ETİKETLER
#şiddet
#kadın cinayeti
#istismar
#çocuk hakları
#Ceza Indirimli He
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.