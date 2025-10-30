MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye

Kategoriler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü dolasıyla anlamlı bir hediye gönderdi.
Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir tablo yaptırdı.
Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.