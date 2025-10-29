Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, Anadolu'daki ilk akınlardan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

"MİLLİ İRADENİN ŞAHLANIŞI"

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devamlılık ilkesine dayanan kadim devlet geleneğinin son halkası olduğunu belirtti. 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, milli iradenin şahlanışı anlamına geldiğini ifade etti. Cumhuriyetin cumhurla ve demokrasiyle taçlandırılması yolculuğunun tek parti döneminde kesintiye uğrasa da, aynı azim ve kararlılıkla bugünlere kadar devam ettiğini vurguladı.

Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanaklarının milletin sarsılmaz iradesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir iç ve dış odağın bulunmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin son halkasıdır. 102 yıl evvel ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyeti, cumhurla ve demokrasi ile taçlandırma yolculuğu tek parti döneminde kesintiye uğramış olsa da bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadeleye de ayn azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur. Bugün 102 yıl öncesine çok farklı bir noktadayız. Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz."

"KENDİ TANK VE UÇAĞIMIZI YAPIYORUZ"

Konuşmasında Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, artık kendi tankını ve savaş uçağını yapabilen bir ülke olduklarını kaydetti. 20 yıl öncesine kadar savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan ülkenin, bugün dünya ile rekabet eden bir konuma yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin neleri başarabileceğini dost ve düşman herkese gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Artık kendi tankımızı, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar yüzde 80 oranında dışla bağımlı olan ülke, dünya ile rekabet eden bir konuma yükselmiştir. Türkiye'nin neleri başarabileceğini dost düşman herkese gösterdik.,

"TERÖRÜN SIFIRLANDIĞI TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Devletimizin uhdesindeki her türlü imkanı kullanarak devletimizin ciddiyetine ve engin tecrübesine dayanarak bu süreci hassasiyetle yöneteceğiz. Birlikte kurup yaşattığımız cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.