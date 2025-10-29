Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Artık kendi tankımızı, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar yüzde 80 oranında dışla bağımlı olan ülke, dünya ile rekabet eden bir konuma yükselmiştir" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 20:03

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, Anadolu'daki ilk akınlardan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

"MİLLİ İRADENİN ŞAHLANIŞI"

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devamlılık ilkesine dayanan kadim devlet geleneğinin son halkası olduğunu belirtti. 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, milli iradenin şahlanışı anlamına geldiğini ifade etti. Cumhuriyetin cumhurla ve demokrasiyle taçlandırılması yolculuğunun tek parti döneminde kesintiye uğrasa da, aynı azim ve kararlılıkla bugünlere kadar devam ettiğini vurguladı.

Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanaklarının milletin sarsılmaz iradesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir iç ve dış odağın bulunmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin son halkasıdır. 102 yıl evvel ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyeti, cumhurla ve demokrasi ile taçlandırma yolculuğu tek parti döneminde kesintiye uğramış olsa da bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadeleye de ayn azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur. Bugün 102 yıl öncesine çok farklı bir noktadayız. Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün sıfırlandığı bir Türkiye olacak

"KENDİ TANK VE UÇAĞIMIZI YAPIYORUZ"

Konuşmasında Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, artık kendi tankını ve savaş uçağını yapabilen bir ülke olduklarını kaydetti. 20 yıl öncesine kadar savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan ülkenin, bugün dünya ile rekabet eden bir konuma yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin neleri başarabileceğini dost ve düşman herkese gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Artık kendi tankımızı, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar yüzde 80 oranında dışla bağımlı olan ülke, dünya ile rekabet eden bir konuma yükselmiştir. Türkiye'nin neleri başarabileceğini dost düşman herkese gösterdik.,

"TERÖRÜN SIFIRLANDIĞI TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Devletimizin uhdesindeki her türlü imkanı kullanarak devletimizin ciddiyetine ve engin tecrübesine dayanarak bu süreci hassasiyetle yöneteceğiz. Birlikte kurup yaşattığımız cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı
ETİKETLER
#Cumhuriyetbayrami
#Receptayyiperdoğan
#Türkiyecumhuriyeti
#Milliİrade
#Savunmasanayii
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.