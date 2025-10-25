Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı! Devlet Bahçeli'ye sunulacak

MHP kadın ve çocuk cinayetlerine ağır cezaların verilmesi için Türkiye'de de İtalya'daki gibi Meloni yasası türü bir düzenlemenin yapılması için harekete geçti. Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Meliha Keskin olayı toplumda derin yara açtı. MHP milletvekili Baki Ersoy, tasarıyı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacaklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 23:31

Kayseri'de işlenen cinayet kadına yönelik şiddetin korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Meliha Keskin isimli üç çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından canice katledildi. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy bu konuda bir kanun önerisi çalışmasının MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacaklarını açıkladı.
Ersoy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti tarafından parlamentoya sunulan yasayı referans göstererek Türkiye'de de bu tarz bir kanun düzenlemesi yapılmasını istedi.

MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı! Devlet Bahçeli'ye sunulacak


MELONİ YASASI ÖNERİSİ

MHP Kayseri milletvekili olarak görev yapan Ersoy bu olayı öğrendiği anı "Kayseri’de meydana gelen insanlık dışı bu cinayeti öğrenince kelimelerle anlatamayacağım bir ruh haline büründüm." sözleriyle ifade etti.
İtalya'daki kanunun üzerine çalışma yaparak Bahçeli'ye ileteceğini şu sözlerle duyurdu:
"Eski eşi tarafından vahşice katledilen Meliha Keskin ismindeki kardeşimizin başına gelen bu korkunç olayı düşünürken yakın bir akrabamın başına gelmişçesine üzüntü ve keder duydum. Son günlerde bu tip cinayetlere ne yazık ki çok fazla şahit oluyoruz.
Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Geçtiğimiz günlerde İtalya Devlet Başkanı Giorgia Meloni ismindeki bir hanımefendinin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüm.
Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim."

MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı! Devlet Bahçeli'ye sunulacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti

"NAMUS BORCUDUR"

Ersoy toplumda suçların cezasız kaldığına dair algıyı tersine çevirmek için çalışacağını "Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri’ye sonrasında tüm Türkiye’ye karşı namus borcudur." ifadeleriyle vurguladı.

MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı! Devlet Bahçeli'ye sunulacak

https://x.com/bakiersoymhp/status/1982102252832637070

Sıkça Sorulan Sorular

MELİHA KESKİN OLAYI NEDİR?
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin okulun önünde eski eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. 39 yaşındaki kadının tek hayali üniversiteyi bitirip öğretmen olmaktı. Üniversite önünde vahşi cinayeti işleyen Karakaya kaçmaya çalışırken, bölgedeki trafik polislerince yakalanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma
ETİKETLER
#ceza
#şiddet
#mhp
#kadın cinayeti
#Meloni Yasası
#Hukuk Reformu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.