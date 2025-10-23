Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci olan Meliha K. eğitim gördüğü fakülte önünde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle katledildi.

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Bölümü öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha K. eski eşi tarafından okuduğu fakülte önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Dehşete düşüren olayda katil koca üniversite içerisinde yakalandı.

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti

ÇIKAN TARTIŞMADA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Üniversite ortasında kanlı infaz! Eski eşini pompalı tüfekle katletti
