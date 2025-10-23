Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma

Taksim'de bir grup arkadaşın eğlenmek için gittiği korku evinde akkıllara ziyan anlar yaşandı. Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Şüpheli beyanında; "Konsepti anlattım kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar bende anlam veremedim" dediği öne sürüldü.