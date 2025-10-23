Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma

İstanbul Taksim'de eğlemek için korku evine giden bir grup arkadaş hayatının şokunu yaşadı. Temas edilmeden korkutulmak istediğini belirten kadının boğazı sıkıldı, çalışanlar tarafından elektroşok uygulandı. Genç kadın şikayetçi oldu, işletme mühürlendi. Çalışanın ifadesi ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 11:39

Taksim'de bir grup arkadaşın eğlenmek için gittiği korku evinde akkıllara ziyan anlar yaşandı. Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.

Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

Korku evinde dehşet! Genç kadına kâbusu yaşatan çalışandan 'pes' dedirten savunma

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Şüpheli beyanında; "Konsepti anlattım kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar bende anlam veremedim" dediği öne sürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korku evi mühürlendi! Geriye kan donduran duvar yazıları kaldı
Hayatta kalmak için birbirlerini yediler! Korku evinin son hali dehşete düşürdü
ETİKETLER
#darp
#gözaltı
#Korku Evi
#Elektroşok
#Mühürleme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.