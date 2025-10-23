Korku evi mühürlendi! Geriye kan donduran duvar yazıları kaldı

Kategoriler
Zonguldak Ereğli ilçesinde bir pasajdaki korku evi ruhsatsız olduğu tespit edilmesi ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Bozkuş Pasajı’nın en üst katında "Yetimhane " ismiyle faaliyet gösteren Korku Evi’nin gerekli yasal izin ve işyeri açma ruhsatına sahip olmadığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, işletmeyi süresiz olarak mühürledi.