Hayatta kalmak için birbirlerini yediler! Korku evinin son hali dehşete düşürdü

29 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:31

Birleşik Krallık'ın Lancashire bölgesindeki bir evde yaşayan 24 yaşındaki Lynsey Alcock, en az on kediyi bir eve hapsetti, bir daha da uğramadı. İhbarlar üzerine polis eve geldiğinde iğrenç görüntülerle karşılaştı. Kediler, susuzluktan tuvaletteki suyu kuruttular, açlıktan ise birbirlerini yediler.

Birleşik Krallık​'ta bulunan Lancashire bölgesinde yaşanan dram gün yüzüne çıktı. 24 yaşındaki Lynsey Alcock, en az 10 kediyi bir eve kapattı ve bir daha bu eve hiç uğramadı. Hayvanlar kendi kendilerine hayatta kalma mücadelesi verirken daire adeta bir korku evine dönüştü. İhbarlar üzerine eve giden polis, korkunç görüntülerle karşı karşıya kaldılar.

Evin her yeri dışkıyla kaplıydı ve çok sayıda kedi açlıktan ölmüştü. Hayvanlar o kadar ihmal edilmişlerdi ki bazıları diğerleri tarafından yenmişti. Susuzluk yüzünden tuvaletteki suyu tüketen kediler​, bir süre sonra birbirlerini yediler.

''ÖLMÜŞ KEDİNİN KALINTILARINI GÖRDÜM''

Görgü tanıkları, 2 aydır eve kimsenin uğramadığını söyledi. Eve gelen polislerden Brooks, kapıyı açtıklarında büyük bir sinek sürüsüyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Brooks, korku evini ise şöyle anlattı:

"Merdivenlerin dibinin sağındaki alanda ölmüş bir kedinin kalıntılarını gördüm. Kısmen yenmiş gibi görünüyordu çünkü bazı yerlerinde hala deri ve kürk vardı ancak kuyruktan geriye kalan tek şey üzerinde az miktarda et bulunan kemiklerdi. Dairede ilerlerken, yıllardır edindiğim deneyime rağmen, bulduklarım karşısında şok oldum, rahatsız oldum ve üzüldüm. Dairenin tamamı pis, dışkıyla kaplıydı, her yere çöp ve karışıklık dağılmıştı.''

"Sinekler çok fazlaydı ve çok sayıda pire vardı. Ben ve diğer polisler birkaç ölmüş kedinin kalıntılarını bulduk. Ayaklarımın altında çıtırdama sesi duydum ve daha yakından incelediğimde dışkıların arasında odaların zemininde kedilere ait çok sayıda iskelet ve kısmen yenmiş vücut parçaları buldum. Dairede canlı hayvan yoktu. Ortam tamamen yürek parçalayıcıydı."

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kedilerin açlık nedeniyle öldüğü tespit edildi. Evin sahibi Lynsey Alcock, 2022 yılının Eylül ayından beri adreste yaşamadığını öne sürdü fakat mahkemede dinlenen tanık bu iddiasını çürüttü.

Alcock, Hayvan Refahı Yasası uyarınca hapis cezasından kurtulduğu için suçlu bulundui bunun yerine ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca beş yıl boyunca hayvan beslemesi yasaklandı ve para cezası verildi.