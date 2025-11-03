Nevşehir Hacıbektaş Huzurevi'nin taşınmasında başka bir amaç mı var? Gerçek ortaya çıktı

Hacıbektaş ilçesi, tadilat nedeniyle taşınma kararı alınan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kısa süre önce Hacıbektaş Halk Platformu tarafından yapılan protestolarda platformun sözcüsü Şinasi Topçu "Bunların hepsi Hacı Bektaş’ın yetkisini zayıflatmaya dönük adımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişme, Nevşehir ve Hacıbektaş ilçesinde tartışma konusu olurken Topçu'nun sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkezin açıklamasında "Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir’de bir huzurevinin “tadilat” gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya dönük bir adım olduğu şeklinde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir." denildi.

"HİZMET ALANLARIN İHTİYAÇLARININ DAHA ETKİN BİÇİMDE KARŞILANMASI İÇİN..."

Hacıbektaş Huzurevi'nin neden tadilata girdiği ve taşınma kararının ne sebeple alındığı konuların da aydınlığa kavuşturulduğu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal hizmet kuruluşlarında fiziki standartların yükseltilmesi, güvenlik ve bakım koşullarının iyileştirilmesi ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla zaman zaman tadilat, yenileme veya geçici nakil uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulamalar, tamamen hizmet alan kişilerin ihtiyaçlarının daha etkin biçimde karşılanmasına yönelik idari ve teknik düzenlemelerdir.

"TEKNİK ÇALIŞMALAR HUZUREVİ DOLUYKEN YAPILAMAYACAĞINDAN TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ"

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği, büyük onarım ve diğer teknik çalışmaların huzurevi doluyken yapılması mümkün olmadığından, sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır.

Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1985399293897785421