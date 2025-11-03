Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu, aldığı kart nedeniyle Süper Lig’de iki maç boyunca forma giyemeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 26. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyon maçın seyrini değiştirdi. Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında hakem Ali Yılmaz, pozisyonu monitörden tekrar inceledi.

VAR incelemesinin ardından karar değişti ve Orkun Kökçü doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası Beşiktaş sahada bir kişi eksik kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez kırmızı kart görerek dikkat çekti.

Orkun Kökçü, sezonun 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında da kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Fenerbahçe karşısındaki müdahalesi doğrudan kırmızı kart kapsamında değerlendirildiği için cezası otomatik olarak iki maç oldu.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Futbol Disiplin Talimatı’na göre doğrudan kırmızı kart gören futbolcular en az iki maç ceza alıyor. Bu kapsamda Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde doğrudan kırmızı kart gördüğü için iki Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın kaptanı, cezalı duruma düştüğü için 8 Kasım’daki Antalyaspor maçı ile 23 Kasım’daki Samsunspor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Her iki karşılaşmada da orta sahada forma giyemeyecek olan Orkun Kökçü, cezasını tamamladıktan sonra tekrar sahalara dönebilecek.

Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 10 lig maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe karşısında yaşanan olayla birlikte Orkun Kökçü, bu sezon ikinci kez kırmızı kart cezası aldı.