Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

Orkun Kökçü kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş’ın oynayacağı kritik mücadelelerde cezalı duruma düştü. Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, ilk yarının 26. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. İşte Orkun Kökçü’nün alacağı ceza….

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 21:47

’ın kaptanı , derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu, aldığı kart nedeniyle Süper Lig’de iki maç boyunca forma giyemeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 26. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyon maçın seyrini değiştirdi. Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında hakem Ali Yılmaz, pozisyonu monitörden tekrar inceledi.

Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

VAR incelemesinin ardından karar değişti ve Orkun Kökçü doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası Beşiktaş sahada bir kişi eksik kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez kırmızı kart görerek dikkat çekti.

Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

Orkun Kökçü, sezonun 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında da kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Fenerbahçe karşısındaki müdahalesi doğrudan kırmızı kart kapsamında değerlendirildiği için cezası otomatik olarak iki maç oldu.

Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Futbol Disiplin Talimatı’na göre doğrudan kırmızı kart gören futbolcular en az iki maç ceza alıyor. Bu kapsamda Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde doğrudan kırmızı kart gördüğü için iki Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? Kırmızı kartın faturası ağır oldu

Beşiktaş’ın kaptanı, cezalı duruma düştüğü için 8 Kasım’daki Antalyaspor maçı ile 23 Kasım’daki Samsunspor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Her iki karşılaşmada da orta sahada forma giyemeyecek olan Orkun Kökçü, cezasını tamamladıktan sonra tekrar sahalara dönebilecek.

Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 10 lig maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe karşısında yaşanan olayla birlikte Orkun Kökçü, bu sezon ikinci kez kırmızı kart cezası aldı.

ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#beşiktaş kulübü
#orkun kökçü
#Fenerbahçe
#Beşiktaş Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.