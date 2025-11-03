Menü Kapat
İstanbul
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 5 şey yakmış! İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar: Üniversitenin onurunu koruduk

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesiyle ilgili "6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk." dedi. Zülfikar, ayrıca diplomaların iptalinde 5 usulsüzlük tespit edildiğini açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 21:39

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden alınmadan önce diploması iptal edilen 'nun da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'dan önemli açıklamalar geldi.

Zülfikar, 'usulsüz diploma' soruşturmasına dair yaptığı açıklamasında İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının iptal nedenlerini paylaştı.

1988-1993 YILLARINDAKİ YATAY GEÇİŞLER İNCELENDİ

Rektör Osman Bülent Zülfikar, TRT Haber'in aktardığına göre İstanbul Üniversitesi'nin köklü geçmişine işaret ederek kurumun 6 asırlık bir kültürü olduğunu, bunun gereği olarak usulsüz alınan diplomaların iptal edildiğini söyledi. Zülfikar bu kararlarıyla da üniversitenin ve mezunlarının onurlarını koruduklarını kaydetti.

Rektör Zülfikar, incelemelerin kişi odaklı değil dönem bazlı yapıldığını vurgulayarak 1988-1993 yılları arasında yaklaşık 230 kişinin İstanbul Üniversitesi'ne başka üniversitelerden geçiş yaptığını gördüklerini belirtti.

"10 KİŞİLİK KONTENJAN 52'YE ÇIKARILMIŞ"

Zülfikar, İşletme Fakültesi'nde 10 kişilik kontenjanın usulsüz bir şekilde 52 kişiye çıkarıldığını belirlediklerini söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nun da yararlandığı kontenjanlar için "orantısız ve usulsüz artışlar olmuş." ifadesini kullandı.

DİPLOMA İPTALİNDE 5 USULSÜZLÜK

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, diplomaların iptalinde 5 ayrı usulsüzlüğün etkili olduğunu belirterek usulsüzlükleri şöyle sıraladı:

-Tanınırlık belirsizliği

-Yatay geçiş kontenjanı aşımı

- İlam süresi eksikliği

- İngilizce yeterlilik belgesi yokluğu

- Kabul işlemlerinde açık hata

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ndeki diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik 22 Şubat'ta soruşturma başlatılmış, soruşturmada, üniversite yönetimi İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmiş, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diploması geçersiz sayılmıştı.

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında 15 Temmuz detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı operasyon yürüttüğü ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ile aynı karedeki Hüseyin Gün'ün manevi annesi Seher Erçili Alaçam kim? Cem Küçük sarsıcı 2 bilgiyi paylaştı
