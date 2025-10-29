Ekrem İmamoğlu ile aynı karedeki Hüseyin Gün'ün manevi annesi Seher Erçili Alaçam kim? Cem Küçük sarsıcı 2 bilgiyi paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili casusluk soruşturmasından da tutuklama kararı çıktı.

Soruşturmanın başlamasında en kritik isim olan Hüseyin Gün'ün, "Manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam ile birlikte İmamoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğrafsa süreç içinde en çok konuşulan konu oldu. İmamoğlu, söz konusu fotoğrafla ilgili ifadesinde kendisine yapılan ziyareti hatırladığını ancak Gün'ü anımsayamadığını söylemişti.

TGRT Haber ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında gündemi değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, esrarengiz bir izlenim veren Hüseyin Gün'ün "manevi annesi" Seher Erçili Alaçam hakkında önemli yorum ve açıklamalarda bulundu.

"ÖLDÜĞÜNDE YANINDA HÜSEYİN GÜN VAR, DAHA SONRA MERDAN YANARDAĞ GELİYOR"

"Bu istihbari olarak tespit edilmiş biri." diyen Küçük "Mami denilen Seher Alaçam 3 yıl önce kendi evinde öldüğünde yanında Hüseyin Gün var. Oraya daha sonra Merdan Yanardağ geliyor." ifadelerini kullandı.

"MASUM BİRİ DEĞİL"

"Ölen Alaçam masum biri değil." diye konuşmasını sürdüren Küçük "İngiliz istihbaratıyla Hüseyin Gün ve diğer görüşmelerin irtibatını kuran kişi. Üzerinde en çok durulan konulardan biri bu." dedi.

Küçük ayrıca casusluk soruşturması kapsamında sorgulanan İBB Bilgi işlem Koordinatörü olan Emrah Yüksel'e verilerin yurt dışına gönderilmesi sorulduğunda verilerin CHP İl Binası üzerinden gönderildiği bilgisini söylediğini de aktardı.