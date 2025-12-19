Menü Kapat
Kültür - Sanat


 Safa Keser

Bursa Ulu Cami dünya finalinde "Viki Anıtları Seviyor"da Türkiye birincisi oldu

Vikipedi'nin uluslararası fotoğraf yarışması "Viki Anıtları Seviyor" bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlendi. 7 bini aşkın fotoğrafın yarıştığı organizasyonda, Serdar Kıran'ın karlar altındaki Bursa Ulu Cami fotoğrafı Türkiye birincisi olarak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa Ulu Cami dünya finalinde
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
14:49
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
14:49

Türkiye’de bu yıl ilk kez düzenlenen "Viki Anıtları Seviyor" uluslararası fotoğraf yarışması kapsamında, kültürel mirasımızı yansıtan binlerce fotoğraf yarıştı. Serdar Kıran'ın Bursa Ulu Cami fotoğrafı birinciliğe, Volkan Karagülleoğlu'nun İshak Paşa Sarayı fotoğrafı ikinciliğe, İbrahim Şimşek'in Urfa’da Cami Avlusu fotoğrafı üçüncülüğe, Serhat Bürke'nin Nemrut Dağı Milli Parkı fotoğrafı dördüncülüğe, Fatih Yılmaz'ın Ortahisar Kalesi fotoğrafı beşinciliğe değer görüldü.

Türkiye’nin kültürel hazineleri belgelendi

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi’nin dünyadaki kültürel anıtları belgelemek amacıyla 2010’dan beri düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışması "Viki Anıtları Seviyor", bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Yarışmanın yerel ayağı, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ve Kültür Envanteri Topluluğu’nun ortak çalışması ile hayata geçti. Çalışma kapsamında, Türkiye’nin kültürel anıtlarına ait eksik fotoğrafların kolayca tespit edilebilmesi ve Commons.wikimedia.org’a yüklemelerin kolaylaştırılması için https://vikianitlariseviyor.tr/ adresinde özel bir platform geliştirildi.

Yarışmaya 7000’den fazla fotoğraf katıldı

Ekim ayı boyunca süren yarışma sayesinde bir ay içinde Marmara Bölgesi'den Güneydoğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel anıtların 7000'den fazla fotoğrafı yüklendi. Yüklenen tüm fotoğraflar Vikipedi ve diğer Wikimedia projeleri başta olmak üzere pek çok mecrada serbestçe kullanılabilecek ve Türkiye'nin tanıtımına ve Türkiye'deki anıtları araştıran araştırmacılara katkıda bulunacak.

Uluslararası yarışmaya 10 fotoğraf gönderiliyor

Türkiye jürisi, uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etmek üzere gönderilecek 10 fotoğrafı ve içlerinden ulusal yarışmada ödül alacak ilk beş fotoğrafı belirledi. Ulu Cami’yi karlar altında gösteren Bursa Ulu Cami fotoğrafı (Serdar Kıran), arkadaki Ağrı Dağı manzarasının önündeki İshak Paşa Sarayı (Volkan Karagülleoğlu), ve suya yansıyan şadırvan görüntüsü ile Urfa’da Cami avlusu (İbrahim Şimşek); yıldızlı sessiz gecedeArtagnes heykelini gösteren Nemrut Dağı (Serhat Bürke) fotoğrafları ilk beş dereceyi elde etti. Ayrca Erhan Kalkandelen’in İshak Paşa Sarayı, Fatih Yılmaz’ın Akdamar Kilisesi, Mehmet Yılmaz’ın Perge fotoğrafları da uluslararası yarışmaya gönderilmek için seçildi. Finalde 57 ülkenin ulusal jürisinin gönderdiği kültürel anıt fotoğrafları uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.

#Kültür - Sanat
