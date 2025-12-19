En çok değiştirilen soyadları belli oldu! Yanlış anlaşılmalara kapı açıyor

Türkiye’de soyadı değişiklikleri son yıllarda artmaya başladı. Sosyal olgu haline gelen uygulamada başvurular dikkat çekti. Türkiye’de en çok değiştirilen soyadı listesi belli oldu.

EN ÇOK DEĞİŞTİRLEN SOYADLAR BELLİ OLDU

Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor. Bazı kişiler, soyadlarının tarihsel veya kültürel bağlamda yanlış anlaşılmalara yol açtığını düşünüyor; bazıları ise sosyal hayatta alay konusu olmamak için bu adımı atıyor.

Türkiye'de uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bireylerin soyadı değişikliği taleplerinin temelinde çeşitli kişisel ve sosyal etkenler bulunuyor.

10) KÖR

9) ÇIPLAK

8) ÇÜRÜK

7) KARABAŞ

6) DELİ

5) ÇAKAL

4) COŞKUN

3) SATILMIŞ

2) KOYUN

1) TOP