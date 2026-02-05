Adana’da ilginç olay: Kedi zor girer ama hırsız girdi! Sadece iPhone telefonları alıp kaçtı

Merkez Seyhan ilçesinde, bir hırsız gece cep telefonu satışı yapan iş yerinin önüne gelip önce kapıyı açmaya çalıştı. Ancak türlü uğraşlara rağmen kapıyı açamayınca dükkanın etrafına bir süre bakındıktan sonra küçük bir pencere olduğunu fark etti. Pencerenin demir şebekesini kırıp yamultarak küçük bir boşluk oluşturan hırsız buradan içeri girdi. İş yerindeki çok sayıda farklı marka telefona dokunmadan sadece 6 iPhone çalan Hırsız daha sonra girdiği küçük pencereden çıkarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi Yunus Emre Güngör sabah dükkanı açmaya geldiğinde iş yerinin dağınık halde olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

"BUNLAR RESMEN IPHONE'CU"

Yaşadıklarını anlatan iş yeri sahibi Yunus Emre Güngör, "Sabah dükkanı açmaya geldik. Komşular ‘arka şebekeniz açılmış’ dedi. İçeri girdiğimizde her yer dağınıktı. Polis ekiplerine haber verdik. İçeride birçok marka telefon vardı ama sadece 6 tane iPhone alınmış. Diğerlerine dokunulmamış. Bunlar resmen iPhone’cu"

“KEDİ BİLE ZOR GİRER”

Hırsızın giriş şeklinin kendilerini şaşkına çevirdiğini belirten Güngör, "Pencere çok küçük. Oraya bir insanın nasıl sığdığını biz de anlamadık. Kedi bile zor girer. Benim girmem imkansız, baya dar bir yer" dedi.