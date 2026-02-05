Menü Kapat
Işığı yanmayan evleri hedef aldı! Hırsızı yeleğindeki fosfor yakalattı

Konya’da bir hırsız ışığı yanmayan müstakil evlere girerek çok miktarda para ve altın çaldı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için 73 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızın yeleğindeki fosfor detayı dikkat çekince polis ekipleri bu ipucunun peşine düşerek hırsızı yakaladı.

Işığı yanmayan evleri hedef aldı! Hırsızı yeleğindeki fosfor yakalattı
Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde son iki ay içerisinde 4 ayrı müstakil eve hırsız girdi. Pencereleri zorlayarak açılan evlerden altın ile nakit para çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayların aydınlatılması için 'özel ekip' kuruldu.

Işığı yanmayan evleri hedef aldı! Hırsızı yeleğindeki fosfor yakalattı

73 SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYITLARI İNCELENDİ

Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı mahalleden itibaren yaklaşık 6 kilometrelik güzergahtaki tüm güvenlik kameralarının görüntülerini temin etti. Toplam 73 saatlik görüntü kaydını saniye saniye inceleyen polis, gece görüntülerinde bir şüphelinin montundaki fosfor parlamasını fark etti. Bu detay üzerinden eşkal tespiti yapan ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve girdiği evleri tanıyan B.G. (33) olduğunu belirledi.

ÖZELLİKLE IŞIĞI YANMAYAN EVLERİ HEDEF SEÇMİŞ

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.G.’nin ikametinde yapılan aramada; çalınan 12 bin Türk Lirası, 11 gram altın ve 5 Euro ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekiplerince mağdurlara teslim edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, mahallede yaya olarak gezdiğini ve özellikle ışığı yanmayan evleri hedef seçtiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Işığı yanmayan evleri hedef aldı! Hırsızı yeleğindeki fosfor yakalattı

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hırsızlık olayları nedeniyle tedirgin olan ve gece saatlerinde polisle birlikte nöbet tutan mahalle sakinleri, şüphelinin yakalanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Mahalleli, titiz çalışmalarından dolayı Asayiş Şube ekiplerine teşekkür etti. Gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

