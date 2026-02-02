Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Hırsızlar 81 yaşındaki adamı katletti! Cinayette kan donduran 'evlat' detayı

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.'yı öldüren şüphelilerle ilgili kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin hırsızlık planını maktulün oğluyla yaptığı öne sürüldü.

25 Aralık 2025'te Lale Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında işlenen cinayet dosyasında zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Yeni elde edilen deliller şoke eden bir ihtimali ortaya çıkardı.

Hırsızlar 81 yaşındaki adamı katletti! Cinayette kan donduran 'evlat' detayı

İŞİN İÇİNDE MAKTÜLÜN OĞLU MU VAR?

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliği tespit edildi.

Maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K.'nın (46) mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine zanlıların kasayı çalmak için plan yaptığı iddia edildi.

Olay günü zanlılardan A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile evdeki buzdolabından etleri çalarak ayrıldıkları yer aldı.

Ayrıca şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları öğrenildi.

Ardından tekrar eve giren şüphelilerin evin bir odasındaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, eşiyle birlikte evde bulunan Erdinç K.'nın seslere uyanarak durumu fark ettiği ve hırsızları engellemek istediği belirtildi.

Bu sırada zanlılardan A.M.S.'nin Erdinç K.'yı göğsünden bıçakladığı, kasayı almayan şüphelilerin kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

ÇALDIKLARI ETLERİ PİŞİRİP YERKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri, saklandıkları adresleri belirlenen şüphelileri düzenlediği baskınla yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52) ile maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün, olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Evden çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Maktulün oğlu Ş.Y.K, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddederek olayla bir bağının olmadığını savundu.

Cinayet zanlısı A.M.S.'nin ise hırsızlık planını Ş.Y.K. ile H.Ş.'nin birlikte yaptıklarını, maktulü kasayı almalarına direnmesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından 29 Aralık 2025'te adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan A.M.S. H.Ş, R.T. ve H.A. (52) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Maktulün oğlu Ş.Y.K. ile H.A. ve H.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

#Gündem
#Gündem
