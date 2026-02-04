Menü Kapat
 Yasin Aşan

Önce çöpleri temizledi, sonra sigara ve içki çaldı! Antalya'da akılalmaz hırsızlık olayı

Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinden farklı tarihlerde toplam 249 karton sigara ile 5 şişe içkinin çalındığı tespit edilirken hırsızlığı yapan kişinin belediye temizlik işçisi olduğu belirlendi. Şüphelinin iş yeri sahibiyle samimiyet kurup üst katta kahve yaptığı, çöpleri temizlediği ve bu sayede iş yerine girip çıkarken dikkat çekmediği anlaşıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 13:43

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlığın yaşandığı adres ilçedeki bir market oldu. Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlığa ilişkin yapılan incelemede, iş yerinden farklı tarihlerde toplam 249 karton sigara ile 5 şişe içkinin çalındığı, çalınan ürünlerin maddi değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu belirlendi.

Önce çöpleri temizledi, sonra sigara ve içki çaldı! Antalya'da akılalmaz hırsızlık olayı

HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİYLE SAMİMİYET KURMUŞ

Marketteki hırsızlığı gerçekleştiren kişinin belediye temizlik işçisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin iş yeri sahibiyle samimiyet kurup üst katta kahve yaptığı, çöpleri temizlediği ve bu sayede iş yerine girip çıkarken dikkat çekmediği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli ile çalıntı ürünleri sattığı belirlenen kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye temizlik işçisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce çöpleri temizledi, sonra sigara ve içki çaldı! Antalya'da akılalmaz hırsızlık olayı

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan marketteki hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin bir süre içeride kaldıktan sonra aldığı ürünleri önce dışarı çıkardığı sonra kalan diğer ürünleri paltosunun altına gizleyerek iş yerinden ayrıldığı görüldü. Kamera kayıtlarında şüphelinin market içinde rahat tavırlar sergilediği ve herhangi bir panik hali göstermeden çıkış yaptığı anlar da yer aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Önce çöpleri temizledi, sonra sigara ve içki çaldı! Antalya'da akılalmaz hırsızlık olayı

"BEKLENMEDİK BİR İNSANDI"

Market sahibi Altuğ Cinkara, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheliyle daha önce müşteri–esnaf ilişkisi bulunduğunu belirterek,"Bir müşterimiz vardı, belediye işçisiydi kendisi. Bizden şans oyunları oynuyordu. Biraz samimi davrandık, marketin yukarı katında bize kahve yapıyordu, çöpümüzü atıyordu. Sonrasında bu çöp atma meselesi bir şekilde aklımıza dank etti. Yukarıda bir şeyler yaşanmış olabileceğini düşündük. Bazı sigara kartonlarımızın ve alkollerimizin eksik olduğunu fark ettik. Kameraları incelediğimizde durumu net şekilde gördük." dedi.

Önce çöpleri temizledi, sonra sigara ve içki çaldı! Antalya'da akılalmaz hırsızlık olayı

Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ifade eden Cinkara, "Karakola şikayette bulunduk. Mağduriyetimiz giderildi, zararımız karşılandı. Bu tarz olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama beklenmedik bir insandı. Herkese çok güvenmemek lazım" dedi.

