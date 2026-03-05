Menü Kapat
İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat günü, okula yapılan saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

ve 'in 28 Şubat'ta 'a başlattıkları saldırıların ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir kız ilkokulu vuruldu. İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı iddia edilen saldırıların ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunun vurulması sonucu 165 kişinin kimliği tespit edilmiş olup, toplam can kaybının 185'e ulaşabileceği öngörülmektedir.
Saldırıda yaşamını yitirenlerden 139'u ilkokul öğrencisi (7-12 yaş arası) ve 26'sı öğretmendi.
Okul, 40 dakika arayla iki kez hedef alındı; ilk saldırı saat 10.45 civarında, ikinci saldırı ise saat 11.30 civarında gerçekleşti ve özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu.
Saldırıda 95 kişi de yaralandı.
Saldırının gerçekleştiği okulun yakınında herhangi bir askeri tesis bulunmadığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken, İsrail hükümeti ise bu bölgede saldırı düzenlemediklerini iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Toplam can kaybının 185'e ulaşabileceğini öngördüklerini aktaran Silahşor, "Çünkü 20 kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cenazeler parçalandığı için kimlik tespitini DNA yöntemiyle yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kişilerin kimlikleri de netleşecek." dedi.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

139'U İLKOKUL ÖĞRENCİSİYDİ

Hayatını kaybedenlerin çok büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu söyleyen Silahşör, "Saldırıda yaşamını yitiren ve şehit olanlardan 139'u ilkokul öğrencisi 26'sı da okulda görev yapan öğretmenlerdi. Bu öğrenciler, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklardı. Yani hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşuyor. Olay sırasında okulda yaklaşık 170 kız öğrenci bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

40 DAKİKA ARAYLA İKİ BOMBA

Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, "Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu." dedi.

Saldırıda 95 kişinin de yaralandığını aktaran Silahşor, yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve ilk saldırının ardından yardım için bölgeye gelen sivillerin bulunduğunu söyledi.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

''BURASI ASKERİ BÖLGE DEĞİL İLKOKULDU!''

Silahşör, okulun bulunduğu bölgeye ilişkin de bilgi vererek, “Saldırının gerçekleştiği okulun yakınında herhangi bir askeri tesis bulunmuyordu. Bazı kişiler, yaklaşık 10 yıl önce burada askeri bir merkez olduğunu söylüyor ancak bundan bizim haberimiz yok ve burası yıllardır okul olarak faaliyet gösteriyor. Kız öğrenciler burada eğitim alıyordu ve burası bir ilkokuldu." diye konuştu.

İranlı yetkili, yaralıların tedavisinin ve kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

ABD SORUŞTURUYOR, İSRAİL REDDEDİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, okul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Israrlı sorulara, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını veren Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığı" ifadesini kullanmıştı.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de dünkü basın toplantısında, ABD'nin okula hava saldırısı düzenleyip düzenlemediğinin sorulması üzerine, “Bildiğimiz kadarıyla hayır.” yanıtını vererek, “Savaş Bakanlığı bu konuyu araştırıyor.” demişti.

ABD'li Sözcüye, ABD'nin saldırısı olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunup bulunmadığı ve İsrail'in saldırıda rol oynayıp oynamadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı da sorulmuştu.

İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı

Leavitt ise “Tekrar söylüyorum, Savaş Bakanlığı şu anda bu konuyu araştırıyor.” yanıtını vermişti.

İsrail hükümeti ise konuya büyük ölçüde duyarsız kalırken, ordu yetkilileri söz konusu bölgede saldılar düzenlemediklerini iddia etmişlerdi.

