ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

İran'a ait 'IRIS Dena' savaş gemisi dün Sri Lanka açıklarında ABD'nin saldırısına uğradı. İran gemisinin 'imdat' çağrısına Sri Lanka yetkilileri cevap verirken gemi saldırı sonucu battı, en az 80 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İran, ABD'nin bu saldırısını 'vahşet' olarak tanımladı ve ABD'yi pişman edeceklerini bildirdi. Bu olayın ardından geri hamle yapmayan İran, bugün yeniden ikinci bir savaş gemisinin Sri Lanka açıklarına gönderileceğini duyurdu.

İRAN SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI

Dün Sri Lanka açıklarında tatbikattan dönen İran savaş gemisi, ABD'nin saldırısına uğradı. Amerikan torpidosuyla vurulan gemiden ilk olarak 'imdat' çağrısı geldi. İran donanmasına ait "IRIS Dena" gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

ABD'Lİ BAKAN NE DEDİ?

Hegseth konuşmasında bir ABD denizaltısının uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını söyledi. Hegseth'e göre bu olay, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olay oldu.