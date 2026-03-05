Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı meydan okumaya devam ediyor. Sri Lanka'da, ABD tarafından batırılan İran savaş gemisinin ardından Tahran aynı bölgeye bir gemi daha göndereceğini açıkladı.

İran'a ait 'IRIS Dena' savaş gemisi dün açıklarında ABD'nin saldırısına uğradı. İran gemisinin 'imdat' çağrısına Sri Lanka yetkilileri cevap verirken gemi saldırı sonucu battı, en az 80 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İran, ABD'nin bu saldırısını 'vahşet' olarak tanımladı ve ABD'yi pişman edeceklerini bildirdi. Bu olayın ardından geri hamle yapmayan İran, bugün yeniden ikinci bir savaş gemisinin Sri Lanka açıklarına gönderileceğini duyurdu.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

İran'a ait 'IRIS Dena' savaş gemisi, Sri Lanka açıklarında ABD'nin saldırısı sonucu battı, en az 80 kişi öldü ve ABD bu olayı 'vahşet' olarak tanımlayan İran'dan intikam tehdidi aldı.
İran savaş gemisi 'IRIS Dena', Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında Amerikan torpidosuyla vurulduktan sonra battı.
Gemide bulunan 180 kişiden en az 80'inin cansız bedenine ulaşıldı ve 32 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Sri Lanka Dışişleri Bakanı gemide bulunan 87 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
ABD'li bir yetkili, bir ABD denizaltısının uluslararası sularda İran savaş gemisini batırdığını söyledi ve bu olayın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olay olduğunu belirtti.
İran, ABD'nin saldırısını 'vahşet' olarak tanımlayarak ABD'yi pişman edeceklerini bildirdi ve ikinci bir savaş gemisinin Sri Lanka açıklarına gönderileceğini duyurdu.
ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

İRAN SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI

Dün Sri Lanka açıklarında tatbikattan dönen İran savaş gemisi, ABD'nin saldırısına uğradı. Amerikan torpidosuyla vurulan gemiden ilk olarak 'imdat' çağrısı geldi. İran donanmasına ait "IRIS Dena" gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek

ABD'Lİ BAKAN NE DEDİ?

Hegseth konuşmasında bir ABD denizaltısının uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını söyledi. Hegseth'e göre bu olay, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olay oldu.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'dan geri hamle yok: 2. savaş gemisi Sri Lanka'ya gidecek
İLGİLİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!
Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: En az 87 kişi hayatını kaybetti
