 Selahattin Demirel

ABD ve Kanada'da aşır kar yağışı! Otoyolda 100'den fazla araç kaza yaptı: Evler elektriksiz kaldı

ABD ve Kanada, aşır kar yağışı sonrası trafik kazaları ve elektrik kesintileriyle uğraşıyor. ABD'nin Michigan eyaletinde 100 aşkın araç tipi nedeniyle kaza yaparken Kanada'da ise kış ortasında elektrik kesintileri baş gösterdi.

ABD ve Kanada'da aşır kar yağışı! Otoyolda 100'den fazla araç kaza yaptı: Evler elektriksiz kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 06:36

ve 'da etkili olan ve aşırı soğuk hava nedeniyle yaşanan trafik kazaları ve yaşamı olumsuz etkiliyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvanya ve New York eyaletlerinde aşırı soğuk hava ve kar fırtınasının etkili olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, etkili olan kar fırtınası nedeniyle 100'ü aşkın aracın kaza yaptığını ya da yolda kaydığını açıkladı.

ABD ve Kanada'da aşır kar yağışı! Otoyolda 100'den fazla araç kaza yaptı: Evler elektriksiz kaldı

YARALANANLAR VAR

Kaza yapan ya da yolda kayan araçlar arasında 30'u aşkın tır olduğunu ifade eden polis, olaylarda kimsenin hayatını kaybetmediğini ancak birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, olumsuz hava koşulları ve trafik kazaları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ABD ve Kanada'da aşır kar yağışı! Otoyolda 100'den fazla araç kaza yaptı: Evler elektriksiz kaldı

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk havanın, ABD'nin güneyindeki Florida, Texas ve Georgia eyaletlerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

KANADA'DA 140 BİN EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

CBC News'ün haberine göre, Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde de etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 140 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, hizmet ekiplerinin, elektriğin yeniden tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü, bazı binalara elektriğin tekrar sağlandığını kaydetti.

Kanada Kraliyet Atlı Polisinden (RCMP) yapılan açıklamada, kar fırtınasının trafikte aksamalara ve trafik kazalarına yol açtığı belirtilerek sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, fırtına nedeniyle Nova Scotia'da eğitime ara verildi.

