İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 5 adrese eş zamanlı baskın: 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 5 farklı adrese eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP/C Terör Örgütüne ilişkin 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında; sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerindeki adreslerde arama yapılmıştır.

Soruşturma kapsamında; yurtdışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış, ayrıca arama yapılan adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konulmuştur.