Hasan Can Kaya, dünyaca ünlü oyuncu Jude Law ile karşılaştı! Hayranı olduğu yönetmeni öğrendi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti.

HASAN CAN KAYA İLE JUDE LAW BİR ARADA

Sosyal medyanın ve talk-show dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya yıldızı Jude Law ile karşılaştı. Tesadüfi buluşmayı ölümsüzleştiren Kaya, ünlü aktörle yaptığı sinema sohbetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

"BENDEN GENÇ GÖSTERİYOR"

Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

JUDE LAW, NURİ BİLGE CEYLAN HAYRANI ÇIKTI

Görüşmenin en dikkat çekici noktası ise Jude Law'ın Türk sinemasına olan ilgisi oldu. Hasan Can Kaya, ünlü oyuncunun Türk sinemasını yakından takip etiğini ve özellikle ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a büyük bir hayranlık duyduğunu söylediğini belirtti.