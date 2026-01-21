Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı! "Seni terk ediyorum"

Oyuncu Özgü Kaya ile evlilik kararı aldığı konuşulan Murat Dalkılıç, yapay zekaya sitem etti. "Böyle bi yalancı yok İnanılmaz atıyo" diyen Murat Dalkılıç uygulamayı da sildiğini duyurdu.

MURAT DALKILIÇ'TAN YAPAY ZEKAYA SİTEM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Dalkılıç, "Chat Gpt yi sildim Böyle bi yalancı yok İnanılmaz atıyo... Bazen boşluğuma geliyo ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bi zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için “Seni terkediyorum” dedim “Gitme diye yalvarcak halim yok” dedi... Pislik" dedi.

MURAT DALKILIÇ İLE ÖZGÜ KAYA EVLENİYOR MU?

Bir yıldır birlikte olan Özgü Kaya işe Murat Dalkılıç çifti, yeni yıla aileleriyle birlikte girdi. Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babası, yılbaşı yemeğinde ilk kez bir araya geldi. İkilinin ailelerini tanıştırdığı ve evlilik kararı aldığı iddia edildi.