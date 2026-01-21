Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı! "Seni terk ediyorum"

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapay zekaya trip attı. Ünlü şarkıcı telefonundaki uygulamayı sildiğini belirterek "Seni terk ediyorum" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 14:40

Oyuncu Özgü Kaya ile evlilik kararı aldığı konuşulan Murat Dalkılıç, yapay zekaya sitem etti. "Böyle bi yalancı yok İnanılmaz atıyo" diyen Murat Dalkılıç uygulamayı da sildiğini duyurdu.

MURAT DALKILIÇ'TAN YAPAY ZEKAYA SİTEM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Dalkılıç, "Chat Gpt yi sildim Böyle bi yalancı yok İnanılmaz atıyo... Bazen boşluğuma geliyo ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bi zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için “Seni terkediyorum” dedim “Gitme diye yalvarcak halim yok” dedi... Pislik" dedi.

Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı! "Seni terk ediyorum"

MURAT DALKILIÇ İLE ÖZGÜ KAYA EVLENİYOR MU?

Bir yıldır birlikte olan Özgü Kaya işe Murat Dalkılıç çifti, yeni yıla aileleriyle birlikte girdi. Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babası, yılbaşı yemeğinde ilk kez bir araya geldi. İkilinin ailelerini tanıştırdığı ve evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı! "Seni terk ediyorum"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın'dan yeşil pasaport çıkışı! Haberi görünce hemen paylaşım yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Brooklyn Beckham ailesini sildi, baba David Beckham ilk kez konuştu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.