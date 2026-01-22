Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı

Sosyal medyada attığı her adım olay olan Enes Batur, bu kez sessiz ama bir o kadar da manidar hamleleriyle gündemin tam ortasına oturdu. Profil fotoğrafını değiştirmesi, YouTube kanalını kapatması ve eski aşkı Başak Karahan’ın evlilik sürecine denk gelen göndermeleriyle konuşulan Batur şimdilerde son haliyle gündemdeydi. Sosyal medyadaki her hamlesi ayrı dikkat çeken Enes Batur'un YouTube kanalındaki yeni detay dikkat çekti.

ENES BATUR YOUTUBE'A GERİ DÖNDÜ

Videoları milyonlar izlenen Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan ile yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Gelen eleştirilerin ardından kanalını kapatan Enes Batur aylar sonra sosyal medyaya geri döndü.

ENES BATUR'UN KANALININ YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Enes Batur, uzun bir süre sosyal medyada sessiz kaldıktan sonra tekrar ortaya çıktı. Aylar sonra kendi hesabından bir fotoğraf paylaşan Batur kanalının yeni isminin Enes Batur S olduğunu duyurdu ve "Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” notunu düştü.

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN OLAYI NEDİR?

Bir dönem sosyal medyada en çok konuşulan fenomen Enes Batur, uzun bir aranın ardından eski sevgilisi Başak Karahan'ın düğün günü ortaya çıktı. Başak Karahan'ın evlendiği gün, YouTube'da 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu kaldıran Enes Batur'dan rahatsız edici bir paylaşım daha geldi.

Enes Batur ilk olarak Başak Karahan'ın evlendiği gün ayda yaklaşık 2 milyon TL kazandığı videoları sildi. Daha sonra ise sosyal medya hesabından gelin ve damatla beraber tekerlekli sandalyede olan bir adam resmi paylaşan Enes Batur'a eleştiri yağdı.