Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı

Sosyal medyada en çok üye sayısına sahip fenomen olan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde bir süreliğine sayfasını kapatmış ve takipçilerini şaşırtmıştı. Youtube kanalını tekrar açan Enes Batur yeni adını da takipçileriyle paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 10:29

Sosyal medyada attığı her adım olay olan Enes Batur, bu kez sessiz ama bir o kadar da manidar hamleleriyle gündemin tam ortasına oturdu. Profil fotoğrafını değiştirmesi, YouTube kanalını kapatması ve eski aşkı Başak Karahan’ın evlilik sürecine denk gelen göndermeleriyle konuşulan Batur şimdilerde son haliyle gündemdeydi. Sosyal medyadaki her hamlesi ayrı dikkat çeken Enes Batur'un YouTube kanalındaki yeni detay dikkat çekti.

ENES BATUR YOUTUBE'A GERİ DÖNDÜ

Videoları milyonlar izlenen Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan ile yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Gelen eleştirilerin ardından kanalını kapatan Enes Batur aylar sonra sosyal medyaya geri döndü.

Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı

ENES BATUR'UN KANALININ YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Enes Batur, uzun bir süre sosyal medyada sessiz kaldıktan sonra tekrar ortaya çıktı. Aylar sonra kendi hesabından bir fotoğraf paylaşan Batur kanalının yeni isminin Enes Batur S olduğunu duyurdu ve "Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” notunu düştü.

Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN OLAYI NEDİR?

Bir dönem sosyal medyada en çok konuşulan fenomen Enes Batur, uzun bir aranın ardından eski sevgilisi Başak Karahan'ın düğün günü ortaya çıktı. Başak Karahan'ın evlendiği gün, YouTube'da 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu kaldıran Enes Batur'dan rahatsız edici bir paylaşım daha geldi.

Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı

Enes Batur ilk olarak Başak Karahan'ın evlendiği gün ayda yaklaşık 2 milyon TL kazandığı videoları sildi. Daha sonra ise sosyal medya hesabından gelin ve damatla beraber tekerlekli sandalyede olan bir adam resmi paylaşan Enes Batur'a eleştiri yağdı.

Enes Batur geri döndü! Kanalının yeni ismini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım'ın dönerci kombinin fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.