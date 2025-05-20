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 | Dilek Ulusan

Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölümünün ardından ailesi suç duyurusunda bulunmuştu. Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, refakatçi ve hastane hekimleri hakkında ''kovuşturmaya yer olmadığına'' hükmetti. Uzman raporlarında tıbbi müdahalede kusur bulunmadığı belirtildi.

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Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:49

Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında karar çıktı.

FATMA GİRİK'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI

18 Şubat 2025 tarihli kararda, hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve görevli hekimler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" hükmüne varıldı. Savcılık, kararında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu. Uzman raporlarına göre, Fatma Girik'in 78 yaşında olması, mevcut sağlık durumu ve Covid-19'un klinik seyri göz önünde bulundurularak, ölümünün doğal bir süreç içerisinde gerçekleştiği, tıbbi müdahalelerde herhangi bir ihmal ya da kusur bulunmadığı belirtildi.

Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Fatma Girik'e yapılan ilk Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak 21 Ocak 2022 tarihinde yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alınan Girik, tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararında "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" ifadesine yer vererek, 4483 sayılı yasa uyarınca ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı
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