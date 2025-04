Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı! Fatma Girik ve Kemal Sunal ile ilgili anılarını ilk kez anlattı!

Feride, Berivan, İnsanlık Hali gibi dizilerde rol alan Nur Gürkan, yıllar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Şuanda Temelli Misafir dizisinde rol aldığını belirten oyuncu, popüler olmayınca unutulduğunu ancak tiyatro sahnesinde alkış aldığında ne kadar mutlu olduğundan bahsetti.

NUR GÜRKAN'DAN FATMA GİRİK İLE KEMAL SUNAL ANILARI

Oyuncu Nur gürkan, "Magazinden uzaksınız, izleyici sizi nereden hatırlar?" sorusuna, "Kemal Sunal'la 'Zehir Hafiye' filminde oynadım, Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda çalıştım. Sonra bir projede Fatma Girik'in kızını oynadım. Ferhan Şimşek'le 'Gömlek' filminde gazeteci kızı oynadım. 'Berivan', 'Alacakaranlık', 'İlişkiler' ve 'Elif' gibi projelerden hatırlarlar. Şu an TRT Türk'te 'Temelli Misafir' dizisinde yer alıyorum. Tiyatro ve seslendirme yapıyorum. Popüler işlerde olmayınca unutuluyor." şeklinde cevap verdi.

Uzun süre sağlık problemleriyle uğraştığını belirten Nur Gürkan, "Hiç ara vermedim. Hastalık ve kaza atlattım ama devam ediyorum" dedi. Gürkan, "Ne gibi kazalar atlattınız?" sorusuna, "Boynum kırıldı. Felçten döndüm 2003 yılında... Trafik kazasıydı. İlk önce felçti, ameliyat geçirdim. Boynumda titanyum plaka var. Kan kanserini atlattım. Boynumdaki şu anda ki bantlar vitamin. Omurgamdaki hasarla ilgili sorun yaşıyordum. Tiyatroda oynayan bir kız tavsiye etti. Ondan gördüm" cevabını verdi.

Eski anılarından bahseden oyuncu, "Ali Poyrazoğlu'ndan yetiştim. Kemal Abi'yle oynamam şans eseri oldu. No-name isim arıyorlarmış. Osman Seden ve Memduh Ün yapımcısıydı projenin... O zaman 'Dünyalar Kabareyi'yi oynuyordum. Geldiler, izledikten sonra teklif ettiler. Ondan sonra Osman Seden'in yönettiği 'Çocukların Suçu Ne' filminde Fatma Girik'in kızını oynadım. Fatma Abla'yla çalışmak dünyanın en keyifli işiydi. Fatma Abla rolü yaşıyordu. Benim öldüğüm sahnede üzerime kapanıp ağladığı sahnede gerçekten ağladı. Onu hiç unutamam. Annem olsa anca bu kadar ağlardı... Çok etkilendim ondan. İdollerimden biridir. Kemal Abi ve Ali Abi de idolümdür. Yaman Okay, Menderes Samancılar, Aytaç Arman ve Nur Sürer büyük ustalar" dedi.

Gürkan, "Usta isimlerle çalışmış isimlerin sektörde değer görmemesinin sebebi ne?" sorusuna, "Popüler kültür. Hızlı tüketiliyor. Dizide oynadığın müddetçe hatırlanıyorsunuz. Oyuncu olan kalıyor. Genç oyuncular var kalıcı olup olmayacağı süreç belirliyor. Sektöre vefasız demek istemiyorum. Popüler kültürün temeli bu. Tiyatrodan yetişen insan bu sanatın her dalıyla ilgileniyor" cevabını verdi. Oyuncu, "Siz hak ettiğiniz değeri gördüğünüze inanıyor musunuz?" sorusuna, "Bazen inanmıyorum. 'beni harcadılar. Niçin bu mesleği yaptım' diyorum. Sonra bir oyun oynuyorsunuz, alkış alıyorsunuz sonra her şey bitiyor" yanıtını verdi. Gürkan, "Kemal Sunal'ın dışarıdan soğuk olduğu söyleniyor" sözlerine, "Çok ciddiydi. Toplumun dertleriyle dertlenen, psikolojisini bilen, okuyan ve araştıran insandı. Espri yapardı ama ciddi insandı. Bazen set işçilerine espriler yapardı. Tarık Akan ve Bülent Kayabaş'la da muhabbetim oldu. Ciddi olmaları da gerekiyor. Sanat ciddi iş. Biz toplumdaki her kesimin yansımasıyız. Bir taraf tutamayız ama doğrulardan yana olmak görevimiz. Toplumda bir şeyler iyi gitmiyorsa söylemeli..." ifadelerini kullandı.