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 | Dilek Ulusan

Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! Ayrılık haberlerine tepki geldi

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son olarak 95. bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Pembe karakteriyle dizide yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu. Önümüzdeki sezonda diziden ayrılacak Sibel Taşçıoğlu hakkında "Ayrılmamalı" yorumları yağdı.

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Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! Ayrılık haberlerine tepki geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 15:15

Geniş Aile, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çukurova gibi yapımlarda rol alan Sibel Taşçıoğlu son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Pembe karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Sibel Taşçıoğlu yayınlanan son bölümdeki oyunculuk performansıyla takdir toplarken, ayrılık haberleri de gündem oldu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak. Dizinin önemli karakterlerinden Pembe’yi oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.


Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! Ayrılık haberlerine tepki geldi

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberinin yayılmasının ardından, dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuk performansı alkış topladı. Kızılcık Şerbeti dizisinin son sahnesi geceye damga vururken, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık haberlerine de eleştiri yağdı.

Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! Ayrılık haberlerine tepki geldi
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Sıkça Sorulan Sorular

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
28 Temmuz 1976 doğumlu Sibel Taşçıoğlu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatroda Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı.
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