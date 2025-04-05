Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! Ayrılık haberlerine tepki geldi

Geniş Aile, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çukurova gibi yapımlarda rol alan Sibel Taşçıoğlu son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Pembe karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Sibel Taşçıoğlu yayınlanan son bölümdeki oyunculuk performansıyla takdir toplarken, ayrılık haberleri de gündem oldu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak. Dizinin önemli karakterlerinden Pembe’yi oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.





Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberinin yayılmasının ardından, dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuk performansı alkış topladı. Kızılcık Şerbeti dizisinin son sahnesi geceye damga vururken, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık haberlerine de eleştiri yağdı.