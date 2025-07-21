Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası

Terör örgütü YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Gündeme düşen bomba gibi düşen iddia, Suriye’deki son gelişmelerin ardından dikkatleri yeniden bölgeye çekti.

MAZLUM ABDİ ÖLDÜ MÜ?

Suriye’de Arap aşiretler ve Dürziler arasındaki çatışmaların ordu tarafından durdurulmasının ardından Mazlum Abdi’ye yönelik suikast iddiası gündeme geldi. Ancak Mazlum Abdi’ye yönelik suikast iddiası, henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

YPG’nin sözde komutanı olarak bilinen Mazlum Abdi’nin öldürüldüğüne dair haberler, sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında hızla yayıldı. Ancak iddiaların doğruluğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

SON DAKİKA MAZLUM ABDİ SUİKAST İLE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi’ye, koruması tarafından suikast yapıldığı öne sürüldü. Suriye’deki karmaşık siyasi ve askeri ortamda bu iddia sonrası yeni bir tartışma başladı. Suikast iddiası, terör örgütü YPG ve SDG’nin bölgedeki pozisyonunu yeniden gündeme getirdi. Ancak resmi bir doğrulama olmaması nedeniyle iddia şu an için spekülasyon olarak değerlendiriliyor.

MAZLUM ABDİ KİMDİR?

Mazlum Abdi, asıl adıyla Ferhat Abdi Şahin, PKK/YPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biridir. Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan teröristler listesinde yer alan Abdi, YPG’nin sözde komutanı olarak tanınmaktadır.

ABD’nin DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde ön plana çıkan bir figür olan Mazlum Abdi, SDG’nin YPG’nin uluslararası alanda meşrulaştırılmaya çalışılan bir versiyonu olarak bilinmektedir.