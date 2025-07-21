Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası

Mazlum Abdi ile ilgili öldü iddiaları sonrası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye yönelik suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Suriye’deki Arap aşiretler ve Dürziler arasındaki çatışmaların ordu tarafından durdurulmasının ardından ortaya atılan bu iddia, YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çevresinde yankı uyandırdı. Mazlum Abdi, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan bir terörist olarak biliniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:59

Terör örgütü ’nin elebaşı ’ye yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Gündeme düşen bomba gibi düşen iddia, ’deki son gelişmelerin ardından dikkatleri yeniden bölgeye çekti.

MAZLUM ABDİ ÖLDÜ MÜ?

Suriye’de Arap aşiretler ve Dürziler arasındaki çatışmaların ordu tarafından durdurulmasının ardından Mazlum Abdi’ye yönelik suikast iddiası gündeme geldi. Ancak Mazlum Abdi’ye yönelik suikast iddiası, henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası

YPG’nin sözde komutanı olarak bilinen Mazlum Abdi’nin öldürüldüğüne dair haberler, sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında hızla yayıldı. Ancak iddiaların doğruluğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

SON DAKİKA MAZLUM ABDİ SUİKAST İLE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi’ye, koruması tarafından suikast yapıldığı öne sürüldü. Suriye’deki karmaşık siyasi ve askeri ortamda bu iddia sonrası yeni bir tartışma başladı. Suikast iddiası, terör örgütü YPG ve SDG’nin bölgedeki pozisyonunu yeniden gündeme getirdi. Ancak resmi bir doğrulama olmaması nedeniyle iddia şu an için spekülasyon olarak değerlendiriliyor.

Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası

MAZLUM ABDİ KİMDİR?

Mazlum Abdi, asıl adıyla Ferhat Abdi Şahin, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biridir. Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan teröristler listesinde yer alan Abdi, YPG’nin sözde komutanı olarak tanınmaktadır.

Mazlum Abdi öldü mü? Koruması tarafından suikast ile öldürüldü iddiası

ABD’nin DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde ön plana çıkan bir figür olan Mazlum Abdi, SDG’nin YPG’nin uluslararası alanda meşrulaştırılmaya çalışılan bir versiyonu olarak bilinmektedir.

ETİKETLER
#Son Dakika
#pkk/ypg
#suriye
#suriye
#suikast
#ypg
#ypg
#pyd/ypg
#Pkk
#Mazlum Abdi
#Mazlum Abdi
#Sdg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.