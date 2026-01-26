Haldun Dormen'in cenaze töreninde fenalaşan İzzet Günay'dan açıklama

Kategoriler
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yürekler ağza getiren bir an yaşandı. Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay, fenalık geçirdi.
İzzet Günay hastane odasından yaptığı paylaşımda, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Merak eden dostlarıma teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Her şey normal. Meraklanmayın" dedi.