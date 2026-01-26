Haldun Dormen'in cenaze töreninde fenalaşan İzzet Günay'dan açıklama

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yürekler ağza getiren bir an yaşandı. Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay, fenalık geçirdi.

İZZET GÜNAY, HALDUN DORMEN'İN CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

İZZET GÜNAY SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İzzet Günay hastane odasından yaptığı paylaşımda, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Merak eden dostlarıma teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Her şey normal. Meraklanmayın" dedi.