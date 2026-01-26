Vildan Atasever ile Mehmet Erdem çifti bebeklerine kavuştu! Oğullarına verdikleri isim belli oldu

Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kader ve Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Vildan Atasever ile Acıyı Sevmek Olur mu, Herkes Aynı Hayatta, Sensiz Ben Olamam gibi şarkılarla sevilen Mehmet Erdem ilk çocuklarına kavuştu.

VİLDAN ATASEVER VE MEHMET ERDEM ANNE İLE BABA OLDU

44 yaşındaki Vildan Atasever ile 47 yaşındaki Mehmet Erdem oğullarını kucaklarına aldı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Vildan Atasever bugün doğum yaptı.

Ebeveynlik heyecanını ilk kez yaşayan ikili oğulları için klasik bir isim seçti. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem oğullarına, Ali Kemal ismini verdiler.