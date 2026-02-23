Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

TV8 ekranlarının sevilen programları arasında yer alan Survivor Ekstra programında herkesi şaşırtan bir detay gündeme geldi. Programın sunucusu Furkan Dede’nin 1 aydır aynı kıyafetle yayına çıkması izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte detaylar…

23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 06:46

Survivor 2026 yarışmasından hemen sonra ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor Ekstra programında şaşırtan bir detay gün yüzüne çıktı. Özellikle Survivor izleyicilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği programda çok konuşulacak bir kıyafet detayı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu Furkan Dede’nin 1 aydır aynı kıyafetle yayına çıkması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Haftalardır değişmeyen kombiniyle adından söz ettiren Furkan Dede’nin tek kıyafet ısrarı da gündemine bomba gibi düştü. İşte Furkan Dede’nin haftalardır giydiği aynı kıyafet…

SURVİVOR EKSTRA PROGRAMINDA ŞAŞIRTAN DETAY!

Survivor Ekstra programı TV8 ekranlarında hafta içi her gün Survivor yarışmasının hemen ardından saat 00.15’te canlı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden Survivor Ekstra programında şaşırtan bir detay gün yüzüne çıktı.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler mücadelesi hız kesmeden devam ederken, Survivor Ekstra programı da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmasının hemen ardından yayınlanan programda sunucu ve yorumcular tarafından yarışmacıların analizleri yapılıyor.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve birbirinden başarılı yarışmacıların şampiyonluk için yarıştığı Survivor 2026 yarışmasında takımlar arasında yaşanan kaoslar, kavgalar, oyunlar yorumlanıyor. Furkan Dede’nin sunumuyla gerçekleşen programda Murat Özarı, İhsan Tarkan ve Hanzade Durmuş yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

Survivor 2026 her yıl olduğu gibi bu yılda izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmanın kritiği ise Survivor Ekstra programında yapılıyor. Survivor izleyicilerinin vazgeçilmez programları arasında yer alan Survivor Ekstra’da şimdilerde şaşırtan bir detay dikkat çekiyor.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

FURKAN DEDE SURVİVOR EKSTRA’YA 1 AYDIR AYNI KIYAFETLE YAYINA ÇIKIYOR!

Survivor Ekstra programı TV8 ekranlarında Furkan Dede’nin sunuculuğuyla izleyici karşısına çıkıyor. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve kaosun bir an olsun dur durak bilmediği Survivor 2026 yarışmasının tüm detaylarıyla ele alındığı programda Furkan Dede, 1 aydır aynı kıyafetle yayına çıkıyor.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

Haftalardır değişmeyen kombiniyle adından söz ettiren Furkan Dede’nin tek kıyafet ısrarı da magazin gündemine bomba gibi düştü. Dede’nin 1 aydır aynı kıyafetle yayına çıkması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada hızla yayılan detay sonrası “Furkan Dede Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor?”, “Furkan Dede’nin kıyafeti bilinçli tercih mi?”, “Stil mesajı mı, tesadüf mü?”, “Kural mı var aynı tip kıyafet?” soruları gündeme gelmeye başladı.

Survivor Ekstra programında şaşırtan detay! Furkan Dede 1 aydır aynı kıyafetle yayında

Yaklaşık 1 aydır Survivor Ekstra programında aynı kıyafetle seyirci karşısına çıkan Furkan Dede’nin neden sürekli aynı kıyafeti giydiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

