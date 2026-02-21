Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Kategoriler
Survivor 2026’da Ünlüler takımı bu kez parkur değil, barınak tartışmasıyla gündeme geldi. Yıkılan barınakların yeniden yapılması için harekete geçen takımda erkek yarışmacıların yalnızca kendi barınaklarına odaklanması, kadın yarışmacıların tepkisine neden oldu. Gerginlik Serhan’ın ve diğer erkek yarışmacıların takındığı tavır Bayhan, tarafından eleştirildi. “O zaman herkes kafasına göre yapsın. Bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” Bayhan’ın bu çıkışının kime yönelik olduğu ise ada içinde merak konusu haline geldi.
Gönüllüler takımının erkeklerinin kızların barınaklarını yapmadıkları için ünlüler takımı eleştirmişti. Ünlüler takımında da erkeklerin aynı tavrı sergilemesi Deniz ve Seren Ay’dan tepki geldi.
Deniz, “ Ben karşı takıma diyordum ki, Sizin gibi erkek mi olur? Kızları yağmurda bırakmışsınız. Kendiniz baraka yapmışsınız. Bizim erkekleri görseniz dedim. Bir uyandım. Bizim erkekler kendine baraka yapmış.” Diyerek takım arkadaşlarını eleştirdi.
Seren Ay ise, “ Bütün uzun odunları kestiler. Bütün büyük çivileri kullandılar. Biz şeylerden çivi çıkartıp baraka yapmak zorunda kaldık.” şeklinde açıkladı.
Bayhan, barınak konusunda yaşanılan durum hakkında açıklamalarda bulundu. Özel olarak röportaj veren Bayhan, “Bireysellik başlarsa herkes kendini düşünmeye başlarsa sıkıntı olur. Bu arkadaşlar ne yaptıklarından haberleri yok. Artık bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” sözleriyle eleştirdi.
