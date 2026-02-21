Menü Kapat
 Funda Aydın

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Survivor 2026’da Ünlüler takımı barınak kriziyle karşı karşıya kaldı. Yıkılan barınak sonrası erkeklerin sadece kendi alanları için çalışması, kadın yarışmacıların tepkisini çekti. Serhan’ın ve diğer erkeklerin kendine başına hareket etmesine karşılık Bayhan’ın sert çıkışı dikkat çekti. “Hata yapan bedelini öder” ifadesi takım içinde yeni bir gerilimin habercisi oldu. Deniz ve Seren Ay’dan da ünlüler takımı erkeklerine eleştiri geldi.

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki
21.02.2026
21.02.2026
saat ikonu 19:51

Survivor 2026’da Ünlüler takımı bu kez parkur değil, barınak tartışmasıyla gündeme geldi. Yıkılan barınakların yeniden yapılması için harekete geçen takımda erkek yarışmacıların yalnızca kendi barınaklarına odaklanması, kadın yarışmacıların tepkisine neden oldu. Gerginlik Serhan’ın ve diğer erkek yarışmacıların takındığı tavır Bayhan, tarafından eleştirildi. “O zaman herkes kafasına göre yapsın. Bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” Bayhan’ın bu çıkışının kime yönelik olduğu ise ada içinde merak konusu haline geldi.

DENİZ VE SEREN AY’DAN ERKEKLERE ELEŞTİRİ

Gönüllüler takımının erkeklerinin kızların barınaklarını yapmadıkları için ünlüler takımı eleştirmişti. Ünlüler takımında da erkeklerin aynı tavrı sergilemesi Deniz ve Seren Ay’dan tepki geldi.

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Deniz, “ Ben karşı takıma diyordum ki, Sizin gibi erkek mi olur? Kızları yağmurda bırakmışsınız. Kendiniz baraka yapmışsınız. Bizim erkekleri görseniz dedim. Bir uyandım. Bizim erkekler kendine baraka yapmış.” Diyerek takım arkadaşlarını eleştirdi.

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Seren Ay ise, “ Bütün uzun odunları kestiler. Bütün büyük çivileri kullandılar. Biz şeylerden çivi çıkartıp baraka yapmak zorunda kaldık.” şeklinde açıkladı.

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

BAYHAN’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Bayhan, barınak konusunda yaşanılan durum hakkında açıklamalarda bulundu. Özel olarak röportaj veren Bayhan, “Bireysellik başlarsa herkes kendini düşünmeye başlarsa sıkıntı olur. Bu arkadaşlar ne yaptıklarından haberleri yok. Artık bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” sözleriyle eleştirdi.

Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural

  • Sude Demir

    Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
#Ünlüler Takımı
#Bayhan
#Survivor 2026
#Barınak Tartışması
#Kadın Yarışmacılar
#Magazin
