Survivor 2026 Ünlüler’de barınak isyanı! Deniz ve Seren Ay’dan erkeklere tepki

Survivor 2026’da Ünlüler takımı bu kez parkur değil, barınak tartışmasıyla gündeme geldi. Yıkılan barınakların yeniden yapılması için harekete geçen takımda erkek yarışmacıların yalnızca kendi barınaklarına odaklanması, kadın yarışmacıların tepkisine neden oldu. Gerginlik Serhan’ın ve diğer erkek yarışmacıların takındığı tavır Bayhan, tarafından eleştirildi. “O zaman herkes kafasına göre yapsın. Bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” Bayhan’ın bu çıkışının kime yönelik olduğu ise ada içinde merak konusu haline geldi.

DENİZ VE SEREN AY’DAN ERKEKLERE ELEŞTİRİ

Gönüllüler takımının erkeklerinin kızların barınaklarını yapmadıkları için ünlüler takımı eleştirmişti. Ünlüler takımında da erkeklerin aynı tavrı sergilemesi Deniz ve Seren Ay’dan tepki geldi.

Deniz, “ Ben karşı takıma diyordum ki, Sizin gibi erkek mi olur? Kızları yağmurda bırakmışsınız. Kendiniz baraka yapmışsınız. Bizim erkekleri görseniz dedim. Bir uyandım. Bizim erkekler kendine baraka yapmış.” Diyerek takım arkadaşlarını eleştirdi.

Seren Ay ise, “ Bütün uzun odunları kestiler. Bütün büyük çivileri kullandılar. Biz şeylerden çivi çıkartıp baraka yapmak zorunda kaldık.” şeklinde açıkladı.

BAYHAN’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Bayhan, barınak konusunda yaşanılan durum hakkında açıklamalarda bulundu. Özel olarak röportaj veren Bayhan, “Bireysellik başlarsa herkes kendini düşünmeye başlarsa sıkıntı olur. Bu arkadaşlar ne yaptıklarından haberleri yok. Artık bu saatten sonra hata yapan bedelini öder.” sözleriyle eleştirdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR