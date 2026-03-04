Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, Kuruluş Osman projesinin devamı niteliğini taşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisi, yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Peki, Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Orhan dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Orhan’ın yeni bölümüne dair merak edilenler…

KURULUŞ ORHAN BUGÜN VAR MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’ın, 4 Mart Çarşamba 2026 bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Orhan, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, seyirciler “Kuruluş Orhan bugün var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon bambaşka bir konuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmişti. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizinin bugün 17. bölümünün yayınlanması planlanıyordu. Dizinin sıkı takipçileri “Kuruluş Orhan bugün var mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ATV ekranlarının gözde projeleri arasında yer alan Kuruluş Orhan’ın bugün ekranlara gelmeyeceği öğrenildi. Kanalın yayın akışına göre dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. 17. bölümü merakla bekleyen Kuruluş Orhan izleyicileri, dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını da araştırmaya başladı.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağını öğrenen seyirciler “Kuruluş Orhan bu akşam neden yok?” sorusunun cevabını hızla arama motorlarında taratmaya başladı. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam neden yok?

Geçtiğimiz sezonlarda ‘Kuruluş Osman’ adıyla izlenme rekorlarına imza atan fenomen dizi, bu sezon ‘Kuruluş Orhan’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda bambaşka hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Orhan dizisi, çarşamba akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Kuruluş Orhan, reytinglerde eski başarısını yakalayamasa da büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

ATV yayın akışında bu akşam Kuruluş Orhan dizisi yerine saat 20.00’da Kupa Günlüğü, 20.30’da ise Gaziantep F.K. – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının yayınlanacağı duyuruldu. 22.45’te ise Kuruluş Orhan dizisinin 16. bölümünün tekrar olarak seyirciyle buluşacağı yer aldı. Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı dolayısıyla yayınlanmayacağı öğrenildi.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecekti. Fakat bu akşam yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı dolayısıyla fenomen dizinin yeni bölüm yayını iptal edildi. İzleyiciler ise “Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

4 Mart Çarşamba 2026 bu akşam saat 22.45’te 16. bölümüyle tekrar olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor. Kanalın yayın akışında herhangi bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan dizisi 17. bölümüyle 11 Mart Çarşamba 2026 günü seyirciyle buluşacak.