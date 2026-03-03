Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon final tarihi belli oldu! Fenomen dizi için flaş karar

Cuma günleri Taşacak Bu Deniz dizisi ile reyting savaşları veren fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Entrika ve heyecan dolu gelişmelerin bir bir sıralandığı Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

İddialı ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran başında tutmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman sezon finaline gireceği belli oldu. İşte ayrıntılar;

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ FİNALE Mİ GİDİYOR?

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 başrol oyuncunun da peş peşe diziden ayrılması izleyiciler arasında tepkilere neden olmuştu.

İddialı dizide Doğa, Işıl, Mustafa ve Pembe karakterinin ayrılığı dizideki tüm dengeyi değiştirir iken Fatih rolünü üstlenen Doğukan Güngör'ün yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkması dizideki karakteri oynayan ismin değişmesine neden olmuştu.

Fatih rolünde Doğukan Güngör yerine Emre Dinler'in getirildiği dizinin bu hızlı değişimleri izleyicileri ekrandan uzak tutmuş ve reyting oranının düşmesine yol açmıştı.

Reytinglerde düşüş yaşayan Kızılcık Şerbeti dizisi için erken final iddiaları konuşulur iken dizinin yapım ekibinden beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 5. SEZON GÖRÜŞMELERİ NE DURUMDA? SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezon boyunca cuma akşamları TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizi ile ilgili alınan yeni kararda ise her şey planlandığı gibi giderse; Kızılcık Şerbeti dizisi 29 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 138. bölümüyle sezonu kapatacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre fenomen dizi Kızılcık Şerbetinin 5. sezon biletinin alınmasına ramak kaldı.