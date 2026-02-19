Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

Tarihi dönem dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan, dikkat çeken transferiyle gündem oldu. Son haftalarda reytinglerde düşüşe geçen Kuruluş Orhan’a başarılı oyuncu Mustafa Açılan dahil oluyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 13:54

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan, dikkat çeken transferle gündem oldu. Son zamanlarda reytinglerde düşüşe geçen Kuruluş Orhan’a başarılı oyuncu Mustafa Açılan geliyor. Mustafa Açılan’ın gelmesiyle reytinglerde de yükselişe gececiği düşünülüyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNE DİKKAT ÇEKEN TRANSFER!

ATV’nin iddialı tarihi dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ederken reytinglerdeki düşüşüyle de gündemdeki yerini alıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Kuruluş Orhan, yayınlandığı günden beri reytinglerde gerileme yaşamaya devam ediyor.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

Burak Özçivit’in başrol olduğu yayınlandığı zaman oldukça dikkat çekerken, Kuruluş Orhan’ın bu kadar düşüşte olması diziseverlerin gündeminde oldukça yer alıyor. Dizinin yapım ekibinden de reytingleri artıracak hamleler peş peşe geliyor.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

Dizi ekibi reytingleri arttırmak için Kuruluş Orhan’a yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederek, izleyicinin dikkatini çekecek radikal isimleri ekibe dahil etti. Kuruluş Orhan dizisine son zamanlarda dikkat çeken isimlerden biri dahil oluyor.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

MUSTAFA AÇILAN REYTİNGLERİ YÜKSELTMEYE GELİYOR

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Mustafa Açılan, reytingleri de yükseltmeye geliyor. Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, dizide Makedonyalı Gladyatör lakabıyla anılan Andreas karakterini oynayacak.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

Deniz Tural’ın paylaşımında göre, balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas, 16 yaşında ailesini kaybeder. Ailesinin ölümünde sorumlu olan Kıpçak’ların bir hançerini bulmasıyla hayatı tamamen değişime uğrar.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

Mora Despotluğu’na uzayan yolculuğuyla birlikte köle olarak gladyatör oyunlarıyla hayatı başka yönlere evriliyor. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparatorun muhafızını öldürerek adını duyuruyor. Halkın desteğini de arkasına alan Andreas, tek amacı şövalye olmak.

Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Kuruluş Orhan, şimdilerde yaşadığı düşüşlerini Mustafa Açılan ile kurtulacağı düşünülüyor. Haftanın en çok izlenen günlerinden olan Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Orhan, yeni transferle yükselişe geçecek mi merakla bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?
ETİKETLER
#atv
#kuruluş osman
#reyting
#Mustafa Açılan
#Tarihi Dizi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.