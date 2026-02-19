Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan, dikkat çeken transferle gündem oldu. Son zamanlarda reytinglerde düşüşe geçen Kuruluş Orhan’a başarılı oyuncu Mustafa Açılan geliyor. Mustafa Açılan’ın gelmesiyle reytinglerde de yükselişe gececiği düşünülüyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNE DİKKAT ÇEKEN TRANSFER!

ATV’nin iddialı tarihi dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ederken reytinglerdeki düşüşüyle de gündemdeki yerini alıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Kuruluş Orhan, yayınlandığı günden beri reytinglerde gerileme yaşamaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrol olduğu Kuruluş Osman yayınlandığı zaman oldukça dikkat çekerken, Kuruluş Orhan’ın bu kadar düşüşte olması diziseverlerin gündeminde oldukça yer alıyor. Dizinin yapım ekibinden de reytingleri artıracak hamleler peş peşe geliyor.

Dizi ekibi reytingleri arttırmak için Kuruluş Orhan’a yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederek, izleyicinin dikkatini çekecek radikal isimleri ekibe dahil etti. Kuruluş Orhan dizisine son zamanlarda dikkat çeken isimlerden biri dahil oluyor.

MUSTAFA AÇILAN REYTİNGLERİ YÜKSELTMEYE GELİYOR

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Mustafa Açılan, reytingleri de yükseltmeye geliyor. Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, dizide Makedonyalı Gladyatör lakabıyla anılan Andreas karakterini oynayacak.

Deniz Tural’ın paylaşımında göre, balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas, 16 yaşında ailesini kaybeder. Ailesinin ölümünde sorumlu olan Kıpçak’ların bir hançerini bulmasıyla hayatı tamamen değişime uğrar.

Mora Despotluğu’na uzayan yolculuğuyla birlikte köle olarak gladyatör oyunlarıyla hayatı başka yönlere evriliyor. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparatorun muhafızını öldürerek adını duyuruyor. Halkın desteğini de arkasına alan Andreas, tek amacı şövalye olmak.

ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Kuruluş Orhan, şimdilerde yaşadığı reyting düşüşlerini Mustafa Açılan ile kurtulacağı düşünülüyor. Haftanın en çok izlenen günlerinden olan Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Orhan, yeni transferle yükselişe geçecek mi merakla bekleniyor.