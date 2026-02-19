Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Son zamanlarda dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Asylum, merak edilerek araştırılaya başlandı. Özellikle de Asylum’un ne olduğu ve dizide yer alan oyuncular, konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim? işte detaylar…

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 11:42

’nin yeni dizisi Asylum, yaşanan bir savaş sonra Avrupa’ya ulaşmaya çalışan bir gencin hikayesini ele alırken, Asylum’un oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim? İşte detaylar…

ASYLUM NEDİR?

TRT tabii’nin çok konuşulan yapımı Asylum, izleyicinin dikkatini çekerek gündemdeki yerini aldı. Adıyla da oldukça merak konusu olan Asylum dizisi, yayınlandığı günden beri sevilerek takip ediliyor.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Asylum ne demek olduğuyla da araştırılmaya başlandı. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Asylum, ‘iltica’ demek. İngilizce kökenli olan kelime, sözlükte farlı anlamları da taşır.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

ASYLUM DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Asylum dizisi, yayın hayatına girdiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çekim süreci, hikayesi ve oyuncularıyla oldukça merak uyandıran Asylum dizisi, TRT tabii’nin yeni distopik dizisi olarak ekranlara geliyor.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Asylum, savaşın yıkımından kaçarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Barad ailesinin hikayesi konu alıyor. Yıkımdan kaçmaya çalışırken aile kendilerini ‘Asylum’ denilen gizemli ve izole bir adada tutsak olmasıyla karanlık bir evreye geçiyor.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Dizi, ailenin adaya geldikten sonra karşılaştıkları kuralları ve bu kurallarla ayakta kalmaya çalışması ekranlara geliyor. Aile üyeleri hem birbirlerine tutunmaya çalışıyor hem adadaki düzeni de anlamaya çalışıyorlar.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Barad ailesi bir yandan yeni bir hayat kurma hayaliyle çıktıkları yolda bir anda kendilerini adada bulmaları ve oradaki düzene uymaya çalışmaları, izleyiciyi hem duygusal hem de gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

ASYLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Asylum sadece konusuyla değil başarılı kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Uğur Aslan, Cansel Elçin ve bir döneme damga vuran La Casa de Papel dizisinin başarılı oyuncusu Luka Peros, Asylum yapımıyla bir araya geldi.

Asylum nedir? Asylum dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Sıra dışı konusuyla oldukça dikkat çeken Asylum, güçlü kadrosuyla da konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Berkay Çınar, Ada Erma, Gönül Ada Nagi, Baran Akbullut ve Zeynep Zamire Kasapoğlu da yer alıyor.

ETİKETLER
#dizi
#oyuncular
#Trt Tabii
#Distopya
#Asylum Seeker
#Medya
