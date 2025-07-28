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 | Onur Kaya

ABD ve AB el sıkıştı: Yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak

ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Varılan anlaşmaya göre ABD, AB ürünlerinde yüzde 15 vergi tarifesi uygulayacak. Ayrıca ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul eden AB, ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım da yapacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 04:01
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 04:01

Başkanı , () ile görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 uygulayacaklarını açıkladı.

Trump, İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkeleri pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

Trump, AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alacağını ve bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını ifade etti.

Von der Leyen ile görüşmesinde yaptıkları anlaşmaya ilişkin Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar avroluk mal satarken, 335 milyar avroluk ürün aldı. Bu ticaret sonucunda AB tarafı 197,3 milyar avro fazla verdi. Trump, özellikle AB’nin yüksek ticaret fazlasından rahatsızlık duyuyordu.

ETİKETLER
#avrupa birliği
#ab
#tarife
#Abd
#Donald Trump
#Ticaret Anlaşması
#Dünya
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