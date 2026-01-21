Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Türk bayrağına yönelik hain saldırıda 14 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya ilişkin 14 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Türk bayrağına yönelik hain saldırıda 14 gözaltı
21.01.2026
21.01.2026
Nusaybin ilçesi sınır hattında Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı sonrası Türk güvenlik güçleri harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

BAYRAĞA YÖNELİK HAİN SALDIRIDA YENİ GELİŞME

Yılmaz Tunç yeni açıklamasında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

YPG'li-PKK'lı teröristlerin çirkin saldırısı sonrası Türk askeri bayrağı tekrar göndere çekmişti.

Olay sonrası Adalet Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı:

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'
#Gündem
