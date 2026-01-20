Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'

DEM Parti, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/SDG'ye yapılan operasyonu protesto etmek amacıyla grup toplantısını iptal ederek Mardin Nusaybin'deki yürüyüşe katıldı. Aynı saatlerde Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarınca, Türk bayrağına hain saldırı yapılarak sınır kapısındaki Türk bayrağı indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken DEM Parti'den yapılan açıklamada "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"O BAYRAKTAN SEN SORUMLUSUN"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bu açıklamaya tepki göstererek Dem Parti'nin İstiklal Marşı okumama gibi davranışlarını hatırlattı. Küçük, "Bu açıklamaya itirazım var. Partimizin bayrakla ilgili sorun yok diyor ama, bayrağı göndere çekmiyorsunuz, İstiklal Marşı okumuyorsun. Grup toplantısını Nusaybin'de yapıyorsun. Bu provokasyondur. Normalde buna müsaade edilmemesi gerekirdi. Tuncer Bakırhan SDG eşittir PKK'nin temsilcisidir dedi. O zaman o bayraktan sen sorumlusun. Eğer sen bunu diyorsan sen sorumlusun." ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİLİLERİN BU TAVRI NAMUSSUZLUKTUR"

DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başarısız olmasını istediğini belirten Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk bayrağına yapılan işi böyle görmek alçaklıktır. Bayrak namus şereftir. DEM Partililerin bu tavrı namussuzluktur. Kabul edilemez." dedi.