 Banu İriç

Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük tepki gösterdi. DEM Parti'nin grup toplantısını Nusaybin'de yapmasının provokasyon olduğunu belirten Küçük, "DEM Partililerin bu tavrı namussuzluktur." ifadelerini kullandı.

, 'de örgütü 'nın uzantısı /SDG'ye yapılan operasyonu protesto etmek amacıyla grup toplantısını iptal ederek Mardin Nusaybin'deki yürüyüşe katıldı. Aynı saatlerde Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarınca, Türk bayrağına hain saldırı yapılarak sınır kapısındaki Türk bayrağı indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken DEM Parti'den yapılan açıklamada "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'

"O BAYRAKTAN SEN SORUMLUSUN"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bu açıklamaya tepki göstererek Dem Parti'nin İstiklal Marşı okumama gibi davranışlarını hatırlattı. Küçük, "Bu açıklamaya itirazım var. Partimizin bayrakla ilgili sorun yok diyor ama, bayrağı göndere çekmiyorsunuz, İstiklal Marşı okumuyorsun. Grup toplantısını Nusaybin'de yapıyorsun. Bu provokasyondur. Normalde buna müsaade edilmemesi gerekirdi. Tuncer Bakırhan SDG eşittir PKK'nin temsilcisidir dedi. O zaman o bayraktan sen sorumlusun. Eğer sen bunu diyorsan sen sorumlusun." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'

"DEM PARTİLİLERİN BU TAVRI NAMUSSUZLUKTUR"

DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başarısız olmasını istediğini belirten Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk bayrağına yapılan işi böyle görmek alçaklıktır. Bayrak namus şereftir. DEM Partililerin bu tavrı namussuzluktur. Kabul edilemez." dedi.

Cem Küçük'ten DEM Parti'nin Türk bayrağı açıklamasına tepki: 'Bu tavır namussuzluktur'
